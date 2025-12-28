3 doanh nghiệp nợ thuế cả nghìn tỷ đồng ở TP.HCM

Thuế TP.HCM vừa có Thông báo số 14799/TB-TPHCM về công khai danh sách 4.233 người nộp thuế có nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền gần 14.370 tỷ đồng tính đến tháng 11/2025.



Dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với hơn 2.066 tỷ đồng. Đây doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - du lịch thành lập vào tháng 4/1991. Vũng Tàu Paradise là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise.

Tiếp đó là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, với gần 1.830 tỷ đồng tiền thuế còn nợ. Xếp thứ ba là CTCP Đầu tư Golden Hill, chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, với số nợ thuế lên tới gần 1.570 tỷ đồng.

Chỉ riêng 3 doanh nghiệp nói trên đã nợ thuế tổng cộng 5.300 tỷ đồng, chiếm 37% tổng số nợ thuế toàn danh sách.

Nguồn: Thuế TP.HCM

Trong danh sách nợ thuế này còn có nhiều "đại gia" bất động sản tại khu vực phía Nam. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC nợ 850 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ đức nợ 86,6 tỷ đồng...

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh cũng đang nợ thuế 75,8 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, thành viên của Đất Xanh Group, nợ thuế 66,4 tỷ đồng.

Trong nhóm nợ thuế hơn 100 tỷ đồng còn có Công ty TNHH MTX Sản xuất – Nhập khẩu Du lịch Phát triển Nông nghiệp nợ hơn 270 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại - tư vấn - đầu tư - xây dựng Bách khoa Việt nợ gần 250 tỷ đồng, Công ty TNHH The Porest City nợ hơn 190 tỷ đồng, Chi nhánh CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ hơn 178 tỷ đồng,

Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ gần 170 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nợ hơn 146 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim nợ 115,7 tỷ đồng...

Ngoài ra còn có hàng loạt công ty khác với số tiền nợ thuế từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng.



