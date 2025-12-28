Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều dự án bất động sản “đắp chiếu” đã được tái khởi động

28-12-2025 - 08:07 AM | Bất động sản

Trên cả nước có tổng số 2.991 dự án bất động sản gặp khó khăn vướng mắc. Các dự án này sẽ từng bước được tháo gỡ, bổ sung nguồn cung cho thị trường và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản tồn đọng của các địa phương trên cả nước đang tiến hành.

Cụ thể, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo 751 để tập trung xử lý các dự án vướng mắc kéo dài, đồng thời ban văn bản tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có kết luận thanh tra. Những giải pháp này bước đầu mang lại kết quả tích cực, khi nhiều dự án “đắp chiếu” trong thời gian dài đã được khởi động lại và triển khai khẩn trương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trên cả nước có tổng số 2.991 dự án gặp khó khăn vướng mắc. Trong đó, 326 dự án theo đề xuất của các bộ, địa phương đề xuất áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15, tuy nhiên qua rà soát có 256 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra bản án đáp ứng điều kiện áp dụng các chính sách đặc thù tương tự Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ.

Bên cạnh đó, 898 dự án thuộc kế hoạch thanh tra chuyên đề bởi Thanh tra Chính phủ và thanh tra các địa phương. Sau khi có kết quả thanh tra sẽ xem xét để áp dụng các giải pháp đã có đối với các dự án tương tự để tháo gỡ.

Cùng với đó, 18 dự án cần báo cáo xin ý kiến của Quốc hội do liên quan đến vướng mắc về pháp luật đất đai; 615 dự án Chính phủ cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách để ban hành Nghị quyết tháo gỡ theo thẩm quyền. 1.057 dự án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương sẽ được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định rõ thẩm quyền và chủ động xử lý dứt điểm. Ngoài ra, có 77 dự án đã được các bộ, địa phương xử lý, không còn khó khăn vướng mắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, trong thời gian tới, các dự án này sẽ từng bước được tháo gỡ, bổ sung nguồn cung cho thị trường và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Theo H.H

daidoanket.vn

