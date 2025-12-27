“Xây xong mới bán” và cách làm bất động sản “độc đáo” của TBS Group

Một câu chuyện khác biệt hơn 3 thập niên

Thành lập từ năm 1989, TBS Group đi lên từ một hành trình rất "đời", từ tinh thần của người lính bước vào thương trường với lòng tự tôn dân tộc và niềm tin "thế giới làm được, ắt ta làm được". Hơn 3 thập niên sau, điều tạo nên khác biệt của TBS không nằm ở những lời hứa hào nhoáng, mà ở một cách làm bền bỉ, chỉn chu, kỷ luật. Đặc biệt là quá trình nghiên cứu sâu hành trình trải nghiệm của khách hàng để biến yêu cầu thị trường thành năng lực thật trong vận hành và sản phẩm.

Khác biệt ấy được chứng minh bằng các năng lực đã định hình theo thời gian. TBS phát triển hệ thống các trung tâm R&D với hàng ngàn chuyên gia, kỹ thuật viên… làm nền tảng cạnh tranh, cho thấy định hướng "làm tới nơi tới chốn" thay vì làm theo trào lưu, xu hướng. Đồng thời, TBS cũng thúc đẩy các mô hình hợp tác R&D theo khách hàng/đối tác, như hoạt động khánh thành văn phòng đại diện và trung tâm R&D cùng Reebok tại Việt Nam, thể hiện chiến lược bám sát nhu cầu thị trường và tốc độ phát triển sản phẩm.

Từ sản xuất giày - túi xách xuất khẩu, đến chuỗi cung ứng - logistics, khách sạn - lưu trú - giải trí và phát triển đô thị, mỗi lĩnh vực của TBS được xây dựng như một mắt xích trong hệ sinh thái lấy con người làm trung tâm và lấy chuẩn mực làm nền tảng. Trong đó, R&D không chỉ là một phòng ban, mà là "hệ thần kinh" giúp TBS hiểu khách hàng, thông qua chuỗi thử nghiệm, cải tiến, tối ưu liên tục để nâng chuẩn trải nghiệm qua từng điểm chạm.

Với TBS Group, chữ "Tâm" là điểm khởi đầu cho mọi quyết định làm đúng, làm kỹ, làm đến cùng. Chính nguyên tắc tưởng chừng như giản dị ấy đã vun đắp niềm tin lâu bền với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực, ngay cả khi thị trường liên tục biến động.

Cũng từ gốc rễ này, năng lực của TBS Group cũng được kiểm chứng qua những cột mốc vươn tầm. Trong ngành túi xách, TBS là một trong những đơn vị tiên phong của Việt Nam được thương hiệu cao cấp Coach lựa chọn hợp tác. Đây là dấu ấn mang tính định vị, đưa TBS tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kéo chuẩn công nghệ và quản trị sản xuất trong nước tiệm cận các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Từ đó, TBS từng bước trở thành đối tác của nhiều thương hiệu danh tiếng như Decathlon, Vera Bradley, Tory Burch, Titleist…

Với đội ngũ hơn 40.000 nhân sự đang làm việc trong hệ thống, tập đoàn xem quy mô như một đòn bẩy cho tính ổn định, sự nhất quán và khả năng kiểm soát chất lượng xuyên suốt, thay vì là một con số để phô diễn. Kỷ luật được tôi luyện qua hàng triệu sản phẩm xuất khẩu mỗi năm trở thành "tài sản vô hình", giúp TBS tự tin tham gia lĩnh vực bất động sản.

Hành trình kiến tạo "Chân trời xanh"

Thành lập năm 2000, TBS Land là bước mở rộng chiến lược ấy: một đơn vị phát triển bất động sản kế thừa trực tiếp hệ giá trị và năng lực vận hành từ tập đoàn mẹ. Đặc biệt, các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái TBS Group đã được thiết kế đầy hữu ý để liên kết và bổ trợ lẫn nhau, tạo nên giá trị đáng tin, đáng sống và đáng đầu tư cho danh mục bất động sản mang thương hiệu TBS Land.

Từ ngành sản xuất da giày, túi xách hàng hiệu, TBS mang theo sự tỉ mỉ, bền bỉ và chất lượng cấp quốc tế. Khi bước vào phát triển dự án, những phẩm chất ấy chuyển hoá thành độ chỉn chu trong từng hạng mục, từ lựa chọn vật liệu, hoàn thiện chi tiết đến cách tổ chức không gian và hệ tiện ích hướng về sức khỏe cùng tính bền vững dài hạn. Từ lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn, TBS đưa chuẩn hiếu khách thành chuẩn sống, tiếp cận phân khúc nhà ở bằng tư duy dịch vụ. Không gian được quy hoạch đồng bộ, tiện ích vận hành như hệ sinh thái, để cư dân cảm nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp một cách tự nhiên, tinh tế.

Từ logistics - xuất khẩu, TBS mang theo năng lực vận hành chuỗi cung ứng trên diện rộng, cùng tinh thần minh bạch về tiến độ. Khả năng kiểm soát nguồn lực giúp doanh nghiệp lựa chọn cách đi thận trọng hơn, giảm thiểu rủi ro cho người mua và củng cố niềm tin bằng công trình hiện hữu.

Green Skyline sở hữu vị trí đắc địa đối diện đại siêu thị và gần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, trong khu vực dân cư hiện hữu sầm uất

Dòng chảy năng lực "làm nhiều hơn nói" ấy được TBS Land gửi gắm vào dự án dân dụng đầu tay. Green Skyline vì thế, không chỉ là một thành quả mới, mà là dấu mốc mở ra chương tiếp theo trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1K (Dĩ An, TP.HCM), vị trí cửa ngõ giúp kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, lợi thế của dự án còn nằm ở "hạ tầng sống" sẵn có: đối diện đại siêu thị, gần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, giữa khu dân cư sầm uất, nhịp sống vận hành đầy đủ và tiện ích có thể sử dụng ngay.

Green Skyline được quy hoạch theo hướng căn hộ sinh thái trên quỹ đất hơn 1,3 ha, với mật độ xây dựng khối tháp chỉ hơn 37%, phần còn lại ưu tiên cho mảng xanh và gần 30 tiện ích, thiết kế theo hai lớp: hiện đại (trạm sạc ô tô điện, hồ bơi chuẩn resort, phố đi bộ mua sắm…) và thấu cảm (vườn thiền, khu dưỡng sinh, không gian thư giãn giữa cảnh quan…). Tất cả hội tụ thành chuẩn sống "resort trong lòng đô thị": đủ hiện đại để sinh hoạt thuận tiện, đủ trong lành để an trú dài lâu.

Hệ tiện ích đan cài giữa mảng xanh, tạo nên trải nghiệm sống thư thái của riêng Green Skyline

Là dự án tiên phong tại khu Đông Bắc TP.HCM lựa chọn cách "xây dựng hoàn thiện rồi mới bán", Green Skyline (Nhà chung cư OCC thuộc dự án khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh) đang nhận được kỳ vọng lớn từ thị trường nhờ "sản phẩm thật, giá trị thật, trải nghiệm thật", trước thềm sự kiện ra mắt ngày 27/12. Mang tinh thần "Kiến tạo chân trời xanh - Khơi nguồn di sản", lễ ra quân giới thiệu đến thị trường một dự án hội tụ hơn ba thập niên kinh nghiệm và tầm nhìn về không gian sống xanh, cân bằng, bền vững giữa nhịp siêu đô thị đang mở rộng.

Đại diện TBS Land cho biết, "Khơi nguồn di sản" ở đây không dừng lại ở ý nghĩa vật chất, mà là di sản của chuẩn mực, của cách làm tử tế, của những giá trị sống truyền đời. Thông điệp từ đó, không nằm ở sự hoành tráng mà ở một tuyên ngôn rõ ràng: TBS Land kiến tạo bằng năng lực thật, để cư dân chạm vào tài sản thật, ngay trong đời sống thường nhật.

"Với Green Skyline, niềm tin không đặt trên bản vẽ hay lời hứa, mà được neo vào những khối nhà đã thành hình. Việc "xây xong mới bán" không hề dễ dàng, nhưng thể hiện rõ nhất tôn chỉ "dám nghĩ, dám làm", sự tôn trọng khách hàng và khát vọng kiến tạo chuẩn mực phát triển dài hạn của TBS Land. Chúng tôi tin rằng, khi sản phẩm đã đứng vững trên thực địa, giá trị không cần lời giới thiệu hoa mỹ, mà nằm trong cảm giác an tâm tự nhiên của người mua" Đại diện TBS Land khẳng định.