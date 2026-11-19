Mỗi không gian tại đây được đầu tư chỉn chủ để tăng thêm chất lượng trải nghiệm cho kỳ nghỉ tại "Thành phố cuối tuần" của siêu đô thị TP.HCM.

‎Hệ tiện ích nội toà mở ra đa trải nghiệm cho kỳ nghỉ

Trong những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng cuối tuần, nhu cầu của các thành viên thường có sự phân hóa rõ rệt. Các em nhỏ cần không gian vận động, người trẻ tìm kiếm các hoạt động tương tác gắn kết, trong khi bố mẹ và ông bà lại ưu tiên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khả năng đáp ứng đồng thời những nhu cầu đa dạng này chính là chìa khóa biến điểm lưu trú thành nơi hội tụ, để cả nhà có thể tận hưởng thời gian bên nhau mà vẫn tận hưởng được sở thích riêng.

Với quy mô 9 tòa tháp mang những chủ đề riêng, Qtopia Phước Hải phát triển hệ thống Mega Facilities gắn với mô hình Resort City kết hợp Entertainment Complex. Các tổ hợp vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe được kết nối với không gian lưu trú, tạo điều kiện tổ chức lịch trình linh hoạt cho nhiều nhóm khách.

Hành trình trải nghiệm Qtopia Phước Hải được bắt đầu từ sảnh đón mang phong cách Contemporary Art. Cảm hứng nghệ thuật đương đại thể hiện tinh thần trẻ trung, phóng khoáng của dự án. Đồng thời, đây cũng là nơi tạo sự tiếp nối về thẩm mỹ giữa khu vực tiếp đón với các không gian tiện ích và căn hộ.

Đối với các gia đình có con nhỏ, tổ hợp Mega Kids Wonderland là nơi để trẻ thỏa sức vận động, khám phá và kết nối bạn bè. Một ngày lý tưởng có thể bắt đầu bằng những giờ phút rộn rã tiếng cười cùng bố mẹ tại khu vui chơi rồi trở về căn hộ nghỉ trưa để nạp lại năng lượng. Việc tích hợp khu vui chơi ngay trong nội toà giúp phụ huynh linh hoạt được lịch trình theo thể trạng của trẻ, hạn chế việc phải di chuyển qua nhiều điểm đến.

Mega Entertainment & Gaming Center tại Qtopia mở ra không gian giải trí tương tác, gắn kết trong kỳ nghỉ. Ảnh: Phát Đạt

Đối với nhóm bạn trẻ du lịch cùng nhau, Mega Entertainment & Gaming Center mở ra những cuộc hẹn có tính tương tác cao. Các lượt so tài tại máy arcade hay bàn hockey tạo cơ hội để nhiều người chơi cùng tham gia. Cuộc vui có thể tiếp tục tại Big Karaoke, nơi cả nhóm cùng ca hát sau thời gian khám phá các trò chơi.

Không gian đa kết nối tại Qtopia đáp ứng nhu cầu thư giãn, giao lưu của các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn. Ảnh: Phát Đạt

Trong khi đó, Mega Fitness & Recovery Center là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn duy trì thói quen rèn luyện thể chất và chăm sóc thân - tâm - trí. Du khách có thể bắt đầu buổi sáng với những bài tập yoga tĩnh tại hoặc tận hưởng liệu pháp spa chuyên sâu. Với các gia đình đa thế hệ, nhóm tiện ích này bổ sung mảnh ghép hoàn hảo cho nhu cầu của người lớn, tạo khoảng thời gian trải nghiệm độc lập trước khi các thành viên hội ngộ trong những sinh hoạt chung.

Đại diện nhà phát triển dự án chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào cách mà hệ thống tiện ích phục vụ những nhu cầu cá nhân hóa trong cùng một chuyến đi. Ở đó, gia đình có thể cùng nhau cười vui, mỗi cá nhân có không gian riêng để chăm sóc bản thân, để rồi tất cả lại cùng quây quần trong tổ ấm thứ hai ấm cúng."

Không gian căn hộ nối tiếp cảm hứng nghỉ dưỡng bên biển

Nếu hệ thống tiện ích nội toà mang lại những trải nghiệm sôi động, thì căn hộ chính là chốn bình yên để gia đình trở về với nhịp sinh hoạt thân thuộc. Qtopia Phước Hải phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ các căn hộ studio đến các dòng căn 1, 2 và 3 phòng ngủ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người độc thân, các cặp đôi, đại gia đình đa thế hệ hay team building.

Phong cách thiết kế Contemporary Art tiếp tục được ứng dụng vào nội thất căn hộ, giữ vững tinh thần trẻ trung, tinh tế từ sảnh đón đến tổ ấm. Các phương án bàn giao nội thất linh hoạt cũng trao trọn quyền chủ động kiến tạo không gian sống phù hợp với gu thẩm mỹ riêng của từng chủ nhân.

Thiết kế mở kết nối khu vực nghỉ ngơi và thư giãn trong căn hộ Qtopia, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trong không gian riêng. Ảnh: Phát Đạt

Tọa lạc tại vị trí đắt giá trước biển, sau núi và gần rừng, các căn hộ sở hữu khung cửa sổ lớn mở ra bức tranh cảnh quan đặc sắc. Đón bình minh rực rỡ trên mặt biển hay thảnh thơi trò chuyện cùng người thân trong tiếng sóng vỗ rì rào trở thành những đặc quyền tận hưởng ngay tại không gian riêng, song hành cùng hệ sinh thái tiện ích sôi động bên ngoài.

Không gian căn hộ Qtopia kết hợp gam màu ấm và họa tiết nhiệt đới, gợi cảm hứng nghỉ dưỡng bên biển. Ảnh: Phát Đạt

Sau khi tham quan căn hộ mẫu tại Sales Gallery và trải nghiệm các hoạt động cuối tuần ở Qtopia Phước Hải, nhà đầu tư Khúc Đỗ Hoàng An (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ: "Căn hộ mẫu đủ tiện nghi và không khí vui chơi bên biển giúp tôi hình dung rõ hơn về những kỳ nghỉ của gia đình tại đây. Các con có nơi vui chơi, vợ chồng có thời gian thư giãn, rồi cả nhà cùng quây quần mỗi dịp cuối tuần. Đó là trải nghiệm tôi muốn ở ngôi nhà thứ hai bên biển TP.HCM mà cả gia đình đã mong sở hữu từ rất lâu."

Với sự kết hợp giữa hệ tiện ích nội toà và không gian căn hộ, Qtopia Phước Hải đáp ứng nhu cầu của du khách qua mỗi lần trở về. Đây cũng là cách dự án cụ thể hóa định vị "Thành phố cuối tuần", nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng được tổ chức quanh nhu cầu của từng thành viên và sự gắn kết của cả gia đình.