Quá đau với deal triệu USD Nerman, Shark Bình truyền bí kíp "bùng kèo", làm "Shark gác bếp" cho startup: Giả vờ phối hợp, lên kế hoãn binh, chực chờ phát sóng!

Xuất hiện trong tập cuối của Shark Tank Việt Nam mùa 6, Shark Bình bất ngờ thể hiện lại tính cách chua ngoa khi bắt gặp một startup kết quả kinh doanh tốt, còn lợi nhuận thì đều như vắt tranh.



Startup lên Shark Tank gọi vốn lần này là Huho, một công ty chuyên sản xuất, phân phối đặc sản vùng miền như thịt trâu, thịt lợn sấy khô và các đặc sản Tây Bắc khác, với định vị "bán giá đắt nhất thị trường".

Theo Founder kiêm CEO Hoàng Chung Học, Huho chính thức bán hàng từ tháng 5/2022 thông qua livestream (phát trực tuyến) trên TikTok và các sàn TMĐT. Sau 5 tháng, doanh số của Huho tăng trưởng gấp 10 lần, đạt 15 tỷ. Tháng cao điểm nhất năm 2022 đạt doanh số 1 triệu USD. Đến hết tháng 10/2023, Huho đã đạt doanh số 70 tỷ và ước tính hết năm 2023 sẽ thu về 150 tỷ.

Shark Bình nhận định những con số Huho đưa ra khiến ông "sững sờ, ngơ ngác, bật ngửa vì số liệu kinh doanh quá tốt".

"Phương Tây có câu 'Too good to be true'. Kết quả kinh doanh tốt, lợi nhuận đều như vắt tranh, vậy động cơ các bạn lên đây gọi vốn là gì?", Chủ tịch NextTech chất vấn.

Ông cũng nói thẳng về "bí kíp bùng kèo", biến Shark thành "Shark gác bếp" của các startup từng lên Shark Tank.

"Bước 1, sau khi nhận deal thì ra ngoài giả vờ rất phối hợp, nhưng khi các Shark yêu cầu gửi số liệu thì hoãn binh bằng rất nhiều phương pháp, chậm gửi số liệu hoặc gửi nhỏ giọt cho đến lúc nào chương trình phát sóng".

"Phát sóng xong các bạn sẽ lấy lý do rằng ôi đơn hàng của em tăng vọt nhiều quá, em chưa có thời gian để phối hợp thẩm định với các Shark. Mất một tháng gì đó, sau đó bắt đầu đưa ra rất nhiều lý do abcdefgh gì đó để làm cho các Shark nản và tự bỏ cuộc", ông Bình nói.

Không khó nhận ra câu chuyện này khá khớp với lời tố "bùng kèo" về startup bán mỹ phẩm nam Nerman mùa trước đó. Nerman là một trong những deal khủng của Shark Tank Việt Nam mùa 5, với cam kết rót vốn 1 triệu USD đổi lấy 27% từ Shark Bình và Shark Phú.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tuần sau khi tập có Nerman phát sóng, phía Shark Bình đã lên tiếng tố startup này "bùng kèo", "đào mỏ".

"Startup này có hiện tượng hoãn binh, viện lý do bận để kéo dài thời gian cung cấp thông tin, hứa là cuối tháng 6 mới làm xong. Ngày 26/6, hơn một tuần sau khi thương vụ được phát sóng, họ từ chối nhận thẩm định với lý do "thay đổi định hướng gọi vốn nên tạm thời không nhận vốn đầu tư tại thời điểm này".

"Tôi cho rằng đây là quy trình chuẩn của việc bùng kèo để "đào mỏ" (thuật ngữ từ Shark Tank Mỹ) từ hiệu ứng truyền thông lớn của chương trình Shark Tank Việt Nam", ông Bình chia sẻ với báo giới hồi tháng 6/2022.

Quay trở lại với deal lần này, ông cũng bày tỏ lo ngại về uy tín của startup khi chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn hiệu ứng tăng trưởng từ chương trình Shark Tank Việt Nam, xong xuôi thì các Shark rơi vào trạng thái "ớ ờ".

Trước sự hứa hẹn của Huho, Shark Bình và Shark Hưng ra deal chung, 25 tỷ đổi lấy 20% cổ phần. Chốt deal, Shark Bình tuyên bố: "Nếu sau này deal không thành chắc chắn chỉ rơi vào 2 khả năng, thứ nhất những gì bạn cung cấp là không đúng, khả năng thứ hai là các bạn cố tình bùng deal".