Quân bài chiến lược của ông Phạm Nhật Vượng ở đảo tỷ phú: Mở học viện cưỡi ngựa, nhắm tới 'Alpha Kids' của giới tinh hoa

Mới đây, Công ty Cổ phần Vinhomes vừa ra mắt dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” – Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - được giới thiệu là đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố.

Vinhomes Royal Island có quy mô 877 hécta, tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện tại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và là địa thế “đảo trong phố” độc đáo, duy nhất trên toàn quốc. Đây cũng được coi là dự án tham vọng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong việc xây dựng hệ sinh thái dành riêng cho giới tỷ phú, siêu giàu.

Vinhomes cho biết, địa thế đảo trong phố là cơ sở để Vinhomes tạo ra những đặc quyền và dịch vụ thượng lưu như: Bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; Sân Golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia; Phố đi bộ bên sông dài và đẹp nhất Việt Nam; Công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari…

Trong đó, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - được quản lý bởi Công ty CP Vinpearl, Tập đoàn Vingroup có thể coi là quân bài chiến lược tại "đảo tỷ phú".

Học viện cưỡi ngựa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho giới nhà giàu

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia tọa lạc gần phân khu Royal Riverside, phía Đông Bắc đảo Vũ Yên, bên bờ sông Bạch Đằng. Theo giới thiệu, nơi đây có quy mô 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp. Đây sẽ là nơi "quy tụ" của những giống ngựa lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Friesian, Quarter…

Cùng với đó là các khu vực tiện ích, dịch vụ bao gồm Nhà đón tiếp trung tâm phong cách Hoàng Gia Anh Quốc sang trọng cùng khu locker; khu bán lẻ dụng cụ tập các thương hiệu lớn trên thế giới và các nhà hàng ẩm thực; bệnh viện thú y cao cấp và các khu vực chăm sóc sức khỏe ngựa như khu máy tập cho ngựa; khu đóng móng; các khu tập luyện cho mọi cấp độ; sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 ha với khán đài trên cao cho khách theo dõi, đường đua ngựa giải trí…



Học viện cũng sẽ cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp thể thao ngựa đầu tiên tại Việt Nam: từ những kỹ thuật cơ bản chuẩn mực tới các khóa nâng cao dành cho thi đấu, biểu diễn cao cấp. Song hành đó, Học viện còn đóng vai trò dẫn dắt phong trào giải trí với ngựa nhằm tạo các bước đệm kích hoạt và bùng nổ thị trường thể thao ngựa nước nhà. Đồng thời, đây cũng là nơi để giới nhà giàu thưởng thức các cuộc thi đấu ngựa - sự kiện thường kỳ dành cho các kỳ tài nhí đến từ Học viện và các “tay chơi” trên toàn quốc; Thi đấu ngựa bán chuyên - sự kiện thường kỳ và điểm nhấn của Học viện cưỡi ngựa Vũ Yên hay thưởng thức các tiết mục diễu hành, trình diễn kỹ thuật cưỡi ngựa của các trường phái trên thế giới vào cuối tuần, ngày lễ và các sự kiện.

Mô hình Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia tại dự án Vinhomes Royal Island gợi nhớ tới những học viện cưỡi ngựa nổi tiếng thế giới như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo), The Portuguese School of Equestrian Art (Bồ Đào Nha)…



Trên thực tế, các bộ môn thể thao với ngựa hiện vẫn được coi là thú vui độc quyền của giới quý tộc, thượng lưu. Thậm chí, bộ môn này còn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt hãng thời trang siêu xa xỉ như Hermès, Gucci, Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren Polo, Longchamps,… Không chỉ đem lại lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm stress cho thanh thiếu nhiên, học cưỡi ngựa còn trở thành xu hướng của giới nhà giàu để khẳng định đẳng cấp thượng lưu.

Tại Trung Quốc, theo AFP, số lượng người tham gia những môn thể thao như cưỡi ngựa đang gia tăng khi sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mang lại cho người dân nguồn thu nhập khả dụng để theo đuổi các hoạt động giải trí. Một báo cáo hồi 2019 cho biết, đã có hơn 1.800 câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Trung Quốc, gấp đôi con số năm 2016. Theo tạp chí, phần lớn các câu lạc bộ tập trung ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh và Thượng Hải. Với việc chính phủ Trung Quốc tuyên bố vào năm 2014 rằng các môn thể thao cưỡi ngựa sẽ được "ủng hộ mạnh mẽ", xu hướng này dường như sẽ còn tiếp tục.

Ngành công nghiệp này đang "bùng nổ" vì hai lý do chính. Các bậc cha mẹ Trung Quốc coi cưỡi ngựa là môn học dành cho tầng lớp ưu tú. Nó sẽ giúp con cái họ nổi bật hơn trong xã hội Trung Quốc cạnh tranh cao.

Tại Việt Nam, thế hệ Alpha Kids ngày nay cũng được gia đình mạnh tay đầu tư cho tham gia những bộ môn mới lạ, tiêu biểu như thể thao cưỡi ngựa. Các gia đình nổi tiếng như Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung…đều đầu tư cho con học cưỡi ngựa. Do đó, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tại Vinhomes Royal Island, mang đến cho giới tinh hoa tại Việt Nam những trải nghiệm, tiện ích sánh ngang các tỷ phú thế giới.



Ngoài ra, Đảo Hoàng gia Vinhomes Royal Island còn sở hữu hàng loạt tiện ích thượng lưu độc đáo khác lần đầu tiên quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị sống, như Sân Golf 36 hố 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, Bến thuyền cao cấp hay các biệt thự với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà…













