Quán cà phê “ẩn mình” giữa phố cổ Hà Nội, bước qua một tiệm lụa mới thấy, không gian đậm chất Á Đông khiến khách Trung mê mẩn

Giữa khu phố cổ Hà Nội luôn đông đúc du khách, có những quán cà phê nếu chỉ đi ngang qua gần như chẳng thể nhận ra. Café Phố Cổ là một nơi như vậy. Quán nằm tại 11 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, lối vào đi qua một cửa hàng bán đồ lụa rồi mới dẫn vào khoảng sân và các tầng phía trong. Nhiều du khách từng đến đều nhận định đây là một quán có lối vào khá kín đáo, càng đi sâu càng mở ra không gian bất ngờ.

Đi qua một cửa hàng, bước vào một không gian hoàn toàn khác

Điểm thú vị nhất của Café Phố Cổ có lẽ không nằm ở tấm biển ngoài phố mà ở chính hành trình tìm đến quán. Từ mặt đường Hàng Gai, khách phải đi qua khu vực cửa hàng phía trước rồi tiếp tục vào bên trong. Lối đi này dẫn qua khoảng sân có cây xanh, chim cảnh và những chi tiết mang dấu ấn của một ngôi nhà cũ trước khi nối với cầu thang lên các tầng cao hơn.

Chính cảm giác phải "đi tìm" ấy khiến quán có sức hấp dẫn riêng. Đang ở giữa một con phố mua sắm sầm uất, chỉ vài bước chân sau cánh cửa, nhịp phố dường như chậm lại. Không gian phía trong mang nhiều nét hoài cổ, với đồ gỗ, cây xanh và những chi tiết trang trí gợi cảm giác về một căn nhà cũ Hà Nội.

Một du khách Trung Quốc sau chuyến đi Hà Nội đã chia sẻ trải nghiệm tương tự trên Xiaohongshu, đặc biệt ấn tượng với không gian mang đậm cảm giác Á Đông của quán và gọi đây là một trong những bất ngờ thú vị trong chuyến đi.

Thứ khiến nhiều người muốn leo lên tận sân thượng

Nếu không gian bên dưới tạo cảm giác khám phá thì sân thượng mới là phần thưởng lớn nhất.

Café Phố Cổ có nhiều tầng, và càng lên cao, góc nhìn càng thoáng. Sân thượng nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm, cho phép khách vừa uống cà phê vừa quan sát một phần cảnh quan đặc trưng của trung tâm Hà Nội. Đương nhiên, view nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm hấp dẫn nhất của quán. Đây cũng là lý do quán thường được du khách tìm đến để thưởng thức cà phê trứng, một thức uống gắn khá chặt với trải nghiệm cà phê Hà Nội.

Ngồi trên cao, trước mặt là mái nhà phố cổ, phía xa là mặt nước Hồ Gươm, trong tay là một cốc cà phê trứng béo thơm, trải nghiệm này có phần khác với việc đơn giản tìm một quán cà phê đẹp để chụp ảnh.

Một Hà Nội rất khác nằm sau những cánh cửa tưởng như bình thường

Điều thú vị trong câu chuyện của vị khách Trung Quốc không chỉ là bản thân quán cà phê. Người này còn nhận xét rằng Café Phố Cổ mang đến cảm giác giao thoa văn hóa khá rõ: Một bên là những dấu vết kiến trúc và đồ vật mang màu sắc Á Đông, bên ngoài lại là khu phố cổ ngày càng quốc tế hóa với du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Đó thực ra cũng là một phần rất đặc trưng của Hà Nội.

Ở khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, chỉ trong một quãng đường ngắn, người ta có thể bắt gặp những ngôi nhà cũ, cửa hàng truyền thống, quán cà phê kiểu Pháp, hàng ăn Việt Nam rồi lại gặp những nhóm khách quốc tế đang kéo vali trên phố. Hà Nội hiện đại và Hà Nội xưa không tách biệt hoàn toàn mà thường tồn tại cạnh nhau, đôi khi chỉ cách nhau một cánh cửa.

Café Phố Cổ vì thế thú vị không chỉ bởi nó có một sân thượng nhìn ra Hồ Gươm. Cái hay nằm ở cảm giác bước từ một con phố rất quen vào một không gian tưởng như được giấu đi khỏi nhịp sống bên ngoài.

Café Phố Cổ tại 11 Hàng Gai với lối vào qua khu vực cửa hàng phía mặt phố và tầm nhìn Hồ Hoàn Kiếm từ những tầng cao.

Tất nhiên, đây không phải kiểu quán dành cho người chỉ muốn bước vào, gọi đồ rồi ngồi ngay một chiếc bàn đẹp. Hành trình tìm quán, đi qua lối vào kín đáo và leo lên các tầng mới là một phần của trải nghiệm. Nhưng cũng chính điều đó khiến nơi này có nét riêng.

Và nếu có dịp ghé Hà Nội, đôi khi những nơi đáng nhớ nhất lại không phải địa điểm nổi tiếng nhất. Có thể chỉ là một cánh cửa bình thường trên phố Hàng Gai, một cầu thang dẫn lên cao và khoảnh khắc bất ngờ nhìn thấy Hồ Gươm từ một góc rất khác.