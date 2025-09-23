Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quan chức Fed dự báo: Không còn nhiều khả năng cắt giảm lãi suất, đặt lệch mục tiêu hệ quả sẽ khôn lường

23-09-2025 - 09:35 AM

Ngày 22/9, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, đã nhắc lại rằng ông ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất tuần trước. Nhưng ông đồng thời tỏ ra thận trọng trước khả năng nới lỏng thêm.

Phát biểu chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, ông Musalem cho rằng cần giữ sự thận trọng vì áp lực lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn.

Ông mô tả đợt cắt giảm vừa qua là “bước phòng ngừa nhằm hỗ trợ thị trường lao động tạo đủ việc làm và ngăn chặn rủi ro suy yếu thêm”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem

Trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn tại Viện Brookings ở Washington, D.C., ông nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hiện đang ở mức giữa thắt chặt nhẹ và trung bình. Ông cho rằng đó là phù hợp. Tuy nhiên, dư địa để nới lỏng thêm là rất hạn chế và Fed cần thận trọng với những lần cắt giảm tiếp theo.

Theo biểu đồ chấm dự báo lãi suất (dot plot) của FOMC, một thành viên cho rằng không cần cắt giảm trong năm nay, kể cả lần vừa rồi. Tám thành viên ủng hộ thêm một lần cắt giảm nữa. Đa số cho rằng cần thêm ít nhất hai lần hạ lãi suất, nhiều khả năng tại hai cuộc họp còn lại trong năm.

Ông Musalem nhận định điều kiện tài chính hiện “ở mức hỗ trợ”, song vẫn lo ngại tác động gây lạm phát từ các biện pháp thuế quan. Ông đánh giá mức lãi suất liên bang hiện tại trong phạm vi 4,00%–4,25% là “gần mức trung lập", tức không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Dù cho rằng rủi ro hiện nghiêng nhiều hơn về thị trường lao động so với lạm phát, ông Musalem cảnh báo không nên đi quá xa.

“Đặt quá nhiều trọng tâm vào một mục tiêu mà bỏ qua mục tiêu còn lại có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn", ông nói.

