Quan hệ tốt đẹp của Hoàng tế Philip và các nàng dâu: Công nương Diana nhận sự đối đãi đặc biệt nhưng vẫn chưa phải là người được yêu quý nhất

Hoàng tế Philip đã dành phần lớn cuộc đời mình để ủng hộ Nữ hoàng Anh, không chỉ hỗ trợ các nhiệm vụ hoàng gia mà ông còn giúp vợ điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Ít ai biết rằng, Hoàng tế Philip với vẻ ngoài tưởng chừng là nghiêm nghị, lạnh lùng ấy nhưng thực chất lại là một người cha mẫu mực, luôn dành sự quan tâm đến các con, nhất là đối với các nàng dâu hoàng gia.

Hơn cả tình cha con

Công nương Diana là cô con dâu đầu tiên của Hoàng tế Philip và cũng là người mà ông hết mình bảo vệ, từng nhiều lần cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles. Cả đến khi Công nương Diana qua đời, Hoàng tế Philip cũng ở bên cạnh các hoàng tử cùng họ đưa tang người mẹ quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều đó cho thấy, Hoàng tế Philip là một người cha và cũng là một người ông tận tụy như thế nào.

Tom Quinn, tác giả cuốn "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle", đã nói về sự hỗ trợ mà Hoàng tế Philip dành cho Công nương xứ Wales.

“Hoàng tế Philip đã dành 7 thập kỷ để đi sau Nữ hoàng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhưng ông ấy là trụ cột trong cuộc sống riêng của hoàng gia, hỗ trợ Diana trong giai đoạn bà khó khăn nhất. Ông ấy cũng nhắc nhở các con trai, gồm cả Thái tử Charles, khi cảm thấy hành vi của họ không đủ tốt", tác giả Quinn nói.

Hoàng tế Philip là người đã hỗ trợ rất nhiều cho con dâu Diana khi bà bước chân vào gia đình hoàng gia.

Trong lần đầu tiên Hoàng tế Philip gặp con dâu tương lai, ông nhận ra thiếu nữ Diana 19 tuổi khi ấy là một cô gái nhút nhát nhưng có tâm hồn lương thiện. Vào đầu năm 1981, những lùm xùm liên quan đến đám cưới của Diana với Thái tử Charles nổi lên trên truyền thông đã khiến Hoàng tế Philip quyết định gửi một bức thư đến cậu con trai 32 tuổi.

Trong bức thư này, Hoàng tế Philip nói rằng Diana vẫn còn trẻ và dễ bị tổn thương, đã đến lúc Charles cần làm gì đó để bảo vệ người con gái ấy. Hoàng tế Philip khuyên con trai nên cầu hôn Diana để đáp ứng nguyện vọng của gia đình và đất nước. Nếu không Charles hãy trả tự do cho Diana. Đặc biệt, khi hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana đổ vỡ, những lá thư trao đổi giữa Hoàng tế Philip với con dâu Diana cũng đã cho thấy ông là một bố chồng tuyệt vời. Ông đồng cảm với hoàn cảnh của Diana và đưa ra nhiều lời khuyên, hỗ trợ cho con dâu cả.

Hoàng tế Philip thường gửi thư động viên con dâu giữ gìn cuộc hôn nhân với Thái tử Charles.

"Chúng ta (Hoàng tế Philip và Nữ hoàng Anh) không tán thành việc một trong hai con có người khác. Charles thật ngu ngốc khi ở vị trí đó, dám đánh đổi tất cả để ở bên Camilla. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Charles có thể bỏ rơi con vì Camilla", Công tước xứ Edinburgh viết.

Công nương Diana cũng hồi đáp lại với cha chồng rằng: "Cha thân yêu, con rất xúc động với những bức thư cha gửi cho con, điều này đã cho con thấy mình thực sự được quan tâm như thế nào".

Dù rất cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của con trai cả nhưng cuối cùng Hoàng tế Philip phải chứng kiến sự đổ vỡ của họ. Theo tạp chí Woman and Home, Hoàng tế Philip đã viết: "Nếu được, ta sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ con và Charles trong khả năng. Nhưng ta cũng thừa nhận mình không có tài tư vấn hôn nhân".

Cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Thái tử Charles không thể cứu vãn dù có sự hậu thuẫn của Hoàng tế Philip.

Hoàng tế Philip luôn bảo vệ và hỗ trợ con dâu Diana.

2 con dâu mang nhiều điều tiếng

Dù phản đối chuyện con trai ngoại tình với người phụ nữ khác khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Công nương Diana nhưng không vì thế mà Hoàng tế Philip tỏ ra xa cách với bà Camilla, sau khi bà chính thức bước chân vào gia đình hoàng gia vào năm 2005. Theo nhiều nguồn tin thân cận hoàng gia, trong những năm cuối đời, mối quan hệ giữa Hoàng tế Philip và con dâu Camilla đã được cải thiện rất nhiều. Hoàng tế Philip cũng nhận thấy rằng, khi ở bên Camilla, Thái tử Charles được là chính mình. Cặp đôi thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Camilla, vợ chồng Nữ hoàng Anh đều góp mặt cùng các thành viên hoàng gia khác. Điều này cho thấy bà Camilla đã được gia đình nhà chồng đón nhận. Trong những bức hình được chia sẻ trên truyền thông, Hoàng tế Philip và con dâu Camilla cũng thường xuyên trò chuyện gần gũi với nhau.

Trong suốt 1 tháng Hoàng tế Philip nằm viện trước khi qua đời, bà Camilla cũng thường xuyên đến thăm bố chồng. Có thể thấy rõ rằng, Hoàng tế Philip luôn biết điều hòa các mối quan hệ trong gia đình, nhất là đối với các nàng dâu, không vì những chuyện trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hòa khí gia đình ở hiện tại.

Hoàng tế Philip, Nữ hoàng Anh cùng con dâu Camilla dự tiệc tại Cung điện Buckingham năm 2005.

Sau nhiều năm ở trong nhà chồng, bà Camilla cuối cùng cũng có thể gần gũi với Hoàng tế Philip, người từng phản đối gay gắt chuyện bà đến với Thái tử Charles.

Trong số các nàng dâu hoàng gia thì tai tiếng nhất chính là Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew. Ban đầu Sarah Ferguson có mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng tế Philip khi bà được biết đến là một nàng dâu vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, Sarah Ferguson đã đánh mất tất cả vì lộ ảnh ngoại tình với John Bryan, một giám đốc tài chính người Mỹ vào năm 1992.

Bức ảnh cho thấy nàng dâu hoàng gia để ngực trần tắm nắng bên cạnh nhân tình đang mân mê ngón chân của bà. Bức ảnh này đã gây chấn động hoàng gia lúc bấy giờ và trở thành nỗi sỉ nhục của gia đình Nữ hoàng Anh. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward cho biết: "Sau vụ tai tiếng này, Hoàng tế Philip ngày càng trở nên cáu gắt với con dâu Sarah Ferguson và gọi đó là "trò hề" không thể chấp nhận được".

Bà Sarah Ferguson từng có mối quan hệ gần gũi với Hoàng tế Philip.

Bức ảnh ngoại tình gây chấn động của Sarah Ferguson đã làm thay đổi tất cả.

Có thể thấy rằng, vốn là một người chung thủy với Nữ hoàng Anh và luôn đặt nghĩa vụ hoàng gia lên hàng đầu nên thật dễ hiểu khi vì sao Hoàng tế Philip lại có thái độ gay gắt với những chuyện ngoại tình như vậy. Gần 30 năm đã trôi qua, trong khi một số thành viên trong hoàng gia Anh đã chào đón Sarah Ferguson trở lại nhưng Hoàng tế Philip thì không.

Một nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết: "Nữ hoàng Anh thường gặp Sarah Ferguson vài ngày ở lâu đài Balmoral trong kỳ nghỉ hè truyền thống của hoàng gia. Tuy nhiên Hoàng tế Philip không thích ở cùng tòa nhà với con dâu cũ. Hoàng tế Philip không tha thứ cho những gì mà con dâu cũ đã làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của hoàng gia".

Mới đây, truyền thông Anh cũng cho hay, Sarah Ferguson sẽ không được mời đến dự tang lễ của Hoàng tế Philip. Tuy nhiên, bà Sarah Ferguson và chồng cũ vẫn thường xuyên ở bên cạnh Nữ hoàng trong suốt thời gian qua, thậm chí bà Sarah Ferguson còn cùng Nữ hoàng Anh dắt chó đi dạo để giúp bà vơi bớt nỗi buồn đau mất đi người bạn đời thân thiết.

Sarah Ferguson không được mời dự lễ tang của Hoàng tế Philip.

Người con dâu được lòng nhất

Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, nàng dâu được lòng Hoàng tế Philip nhất là Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex. Bà là vợ của Hoàng tử Edward, con trai út của vợ chồng Nữ hoàng Anh. Đây là cặp đôi hoàng gia viên mãn nhất hiện nay khi họ chưa từng vướng vào tin đồn rạn nứt, mâu thuẫn.

Hoàng tế Philip được cho là luôn ngưỡng mộ tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của con dâu. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho biết: "Giống như Công chúa Anne (con gái duy nhất của vợ chồng Nữ hoàng Anh), Sophie không bao giờ phàn nàn hay khoe khoang, bà ấy chỉ tập trung làm việc. Sophie cũng không bao giờ cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng. Với Hoàng tế Philip, Sophie là một nàng dâu hiếu thảo, ấm áp và là một người hiền hòa".

Sau khi Hoàng tế Philip qua đời, Nữ bá tước xứ Wessex tới Lâu đài Windsor để thăm Nữ hoàng.

Những bức hình được chia sẻ trên truyền thông có thể thấy, Hoàng tế Philip trò chuyện thoải mái và vui vẻ với con dâu út. Sự tận tụy và khiêm tốn của bà Sophie đã được lòng cả gia đình chồng. Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhưng vợ Hoàng tử Edward lại là một trong những thành viên hoàng gia Anh được yêu thích nhất hiện nay.

Nữ bá tước xứ Wessex hiện được biết đến là "niềm an ủi to lớn" của Nữ hoàng Anh ở thời điểm hiện tại. Bà là một trong những người đầu tiên đến thăm Nữ hoàng Anh sau khi Hoàng tế Philip qua đời. Nữ hoàng Anh và con dâu út được cho là duy trì mối quan hệ thân thiết như hai mẹ con ruột thịt. Cả hai luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Xuất hiện trước báo giới vào cuối tuần qua, bà Sophie cũng chia sẻ giây phút cuối đời của cha chồng và cho hay ông ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng.

Nữ bá tước xứ Wessex là người con dâu được Hoàng tế yêu quý và gần gũi hơn cả.

Có thể nói rằng, không chỉ là một người chồng tận tụy, một thành viên hoàng gia tận tâm mà Hoàng tế Philip cũng là một người bố chồng đáng kính trọng. Ông luôn có những đánh giá khách quan và cố gắng duy trì các mối quan hệ làm sao để gia đình được yên ổn, mọi người sống với nhau một cách hòa thuận, vui vẻ nhất có thể.

Nguồn: Tổng hợp