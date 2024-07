Quan ngại vi phạm cam kết quốc tế nếu giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính vừa gửi hồ sơ dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, đề xuất cân nhắc không giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo dự thảo Nghị định, mức thu LPTB được đề xuất giảm 50% từ ngày Nghị định được ký ban hành đến hết năm 2024. Việc giảm mức thu LPTB với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được thực hiện trong 3 đợt, gồm: Từ ngày 28-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020; từ ngày 1-12-2021 đến hết ngày 31-5-2022; từ ngày 1-7-2023 đến hết ngày 31-12-2023.

Chính sách giảm 50% mức thu LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được đề xuất thực hiện đến hết năm 2024. Ảnh: N.Hải

Đối với lần đề xuất này, các bộ ngành đã có văn bản đóng góp ý kiến để Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), giải pháp giảm mức thu LPTB là biện pháp tạm thời, chỉ thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, đã được Chính phủ ban hành 3 Nghị định giảm thu LPTB.

Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về giảm lệ phí trước bạ ôtô

Lý do các hãng ô tô tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe ngay trong tháng 7

Giá ô tô sẽ còn bao nhiêu khi giảm 50% lệ phí trước bạ?

"Theo nội dung báo cáo của Bộ Tài chính, có thể khẳng định Việt Nam vi phạm cam kết về hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khi tiếp tục gia hạn thực hiện chính sách giảm LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước"- Bộ KH-ĐT nêu rõ.

Bộ KH-ĐT cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thu 50% LPTB dẫn tới nguy cơ bị xử phạt do vi phạm các Hiệp định quốc tế. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính phân tích thêm lý do giảm LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung đánh giá việc có nên tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thu LPTB hay không sau khi Nghị định hết hiệu lực thi hành vào ngày 31-1-2025.

Góp ý về dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã nêu bức tranh khá khó khăn của thị trường ô tô trong các năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2024 khi doanh số sụt giảm đáng kể. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được kiến nghị của VAMA, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty TNHH Thaco Auto về việc ban hành chính sách giảm LPTB cho khách hàng mua ôtô để kích cầu tiêu dùng một cách mạnh mẽ và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất và kinh doanh, đảm bảo duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ôtô.

Bộ Công Thương dẫn quy định của Thỏa thuận về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp trong WTO (DSU) và cho biết trường hợp Việt Nam bị kiện và kết luận vi phạm các quy định của WTO do ban hành các chính sách về mức thu LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, Việt Nam phải dừng ngay các biện pháp vi phạm theo các kết luận và khuyến nghị của cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) trong WTO.

"Trường hợp không thực hiện theo các kết luận và khuyến nghị trong một khoảng thời gian hợp lý, Việt Nam có thể phải bồi thường hoặc đối mặt với việc bị trả đũa từ các nước đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước"- Bộ Công Thương nêu rõ.



Cơ quan này nêu rõ ủng hộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước nói riêng. Trong trường hợp tiếp tục áp dụng chính sách này trong năm 2024, Việt Nam cần có những biện pháp ngoại giao phù hợp để tránh bị ảnh hưởng uy tín với các đối tác thương mại, dẫn đến khả năng bị khiếu kiện hoặc trả đũa như đã nêu.

Về phía Bộ Tư pháp, cơ quan này khẳng định việc Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước là phù hợp với nhiệm vụ được giao và phù hợp về thẩm quyền theo quy định Luật Phí và lệ phí.

Đối với các cam kết quốc tế khi thực hiện chính sách giảm LPTB, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có nguyên tắc đối xử quốc gia, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tuân thủ đúng và đầy đủ Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Cụ thể, Nghị quyết 110 yêu cầu "ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật".

Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tuân thủ đúng và đầy đủ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14-8-2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.