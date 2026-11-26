Gần 20 năm theo đuổi món phở vịt, chủ quán từng sang tận Trung Quốc học nghề

Nằm tại số 15 Lý Tự Trọng, TP. Bắc Giang, Phở Vịt Lộc Bình là địa chỉ được nhiều thực khách địa phương biết đến. Theo chia sẻ của anh Bình – chủ quán, anh đã có gần 20 năm gắn bó với nghề làm phở vịt, trong đó riêng địa điểm hiện tại đã hoạt động khoảng 10 năm.

Cơ duyên đến với món ăn này cũng khá đặc biệt. Vốn là người Bắc Giang nhưng anh Bình từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Chính môi trường và khẩu vị ẩm thực vùng miền núi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách anh chế biến món ăn. Thậm chí, anh còn sang tận Quảng Đông (Trung Quốc) để tìm hiểu, học hỏi cách làm những món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa như vịt quay, khâu nhục...

Phở Vịt Lộc Bình là địa chỉ được nhiều thực khách tại Bắc Giang biết đến.

Thay vì lựa chọn phở bò hay phở gà vốn đã quá phổ biến, anh Bình muốn thử sức với một món ăn khác biệt hơn. Thời điểm đó, phở vịt vẫn còn khá hiếm ở Bắc Giang. Anh cũng tự nhận quán mình gần như là một trong những địa chỉ đầu tiên đưa món ăn này đến với thực khách tại địa phương, trước cả khi phở trâu trở nên phổ biến.

Sau nhiều năm, quán vẫn giữ cách kinh doanh khá đặc biệt: không chạy quảng cáo Facebook, cũng không chủ động làm truyền thông dù từng được nhiều đơn vị ngỏ lời. Anh Bình muốn khách đến ăn, cảm thấy ngon rồi tự giới thiệu cho người khác.

Quán chỉ mở cửa buổi sáng và thường bán đến khoảng 10h. Khung giờ đông nhất rơi vào khoảng 7h30-8h, có những ngày lượng khách ra vào liên tục. Theo chủ quán, mỗi sáng nơi đây tiêu thụ hơn 20 con vịt. Dù nhiều người ngỏ ý muốn mua vịt quay về ăn nhậu vào buổi chiều, anh vẫn không nhận thêm vì không đủ sức làm.

Theo chủ quán, mỗi sáng nơi đây tiêu thụ hơn 20 con vịt.

Hơn 20 con vịt mỗi sáng và bí quyết quay da phồng, thịt mềm

Một trong những điểm đáng chú ý tại Phở Vịt Lộc Bình là quy trình chế biến được chủ quán chia sẻ khá tỉ mỉ. Vịt được lựa chọn với trọng lượng tương đối lớn, sau khi làm sạch, bỏ nội tạng và chân vẫn nặng khoảng 3-3,5 kg. Anh Bình ưu tiên những con vịt từ khoảng 2,8-3 kg trở lên để phần thịt dày, ít xương và khi chế biến có thành phẩm ngon hơn.

Trước khi đem quay, vịt được nhồi gia vị cùng lá móc mật vào bên trong bụng rồi khâu hoặc buộc kín lại để phần nước gia vị không bị chảy ra ngoài. Một công đoạn đáng chú ý khác là bơm tách phần da khỏi thịt, sau đó mới phết mật ong và mạch nha. Theo chủ quán, cách làm này giúp da vịt phồng lên, có màu sắc đẹp mắt sau khi quay.

Vịt được nhồi gia vị cùng lá móc mật vào bên trong bụng rồi khâu hoặc buộc kín lại để phần nước gia vị không bị chảy ra ngoài.

Đặc biệt, phần nước chấm vịt cũng không phải một loại nước pha chế cầu kỳ nào khác. Đó chính là phần nước gia vị tiết ra từ bên trong bụng vịt sau khi quay, được lọc bớt lá móc mật rồi pha thêm một chút xì dầu. Thực khách có thể yêu cầu cho thêm lá gia vị nếu thích.

Ngoài vịt quay, quán còn có xá xíu và lạp sườn do nhà tự chế biến từ thịt lợn. Đây cũng là những món ăn kèm tạo nên sự khác biệt cho các bát phở tại đây.

Mức giá cũng tương đối dễ tiếp cận. Một bát phở lẫn gồm thịt vịt, xá xíu và lạp sườn có giá khoảng 40.000-45.000 đồng; phở lườn, phở đùi hay phở chua tổng hợp có giá 50.000 đồng. Nếu muốn thưởng thức phần đùi kèm thêm da vịt, thực khách có thể gọi bát 60.000 đồng. Vịt quay nguyên con mua mang về có giá khoảng 300.000 đồng/con ở thời điểm tháng 6/2026.

Bát phở đầy đặn, phở chua lạ miệng và hũ ớt chưng khiến thực khách nhớ mãi

Trong một video trải nghiệm, người dẫn Hanoi Food đã thử cả phở vịt nước truyền thống và phở chua – hai món có cách thưởng thức khá khác nhau.

Với phở vịt nước, điều dễ nhận thấy đầu tiên là phần thịt khá hào phóng. Nước dùng có độ đậm đà vừa phải, không quá gắt. Thịt vịt mềm, thơm béo, ăn cùng lạp sườn có vị ngọt nhẹ, cân bằng giữa nạc và mỡ nên không bị khô hay ngấy. Khi chấm thịt với phần nước gia vị lấy từ bụng vịt pha xì dầu, hương thơm của lá móc mật và kiểu vị đặc trưng của vịt quay Lạng Sơn càng trở nên rõ nét.

Nước dùng phở có độ đậm đà vừa phải, không quá gắt. Thịt vịt mềm, thơm béo, ăn cùng lạp sườn có vị ngọt nhẹ

Một món ăn kèm được người dẫn đặc biệt nhấn mạnh là măng muối. Măng được luộc qua để giữ độ mềm, sau đó ngâm cùng giấm và ớt, không thiên về vị ngọt. Khi ăn có độ chua nhẹ, cay rõ và mùi thơm khá đặc trưng. Theo Hanoi Food, đây gần như là phần không thể thiếu nếu muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị bát phở vịt tại quán.

Một chi tiết thú vị khác là hũ ớt chưng nhà làm đặt trên bàn. Ban đầu, người dẫn có phần chưa ấn tượng với chai tương ớt công nghiệp đi kèm. Tuy nhiên, sau khi phát hiện hũ ớt chưng, trải nghiệm lại thay đổi đáng kể. Loại ớt này có mùi thơm nổi bật của sả, vị cay vừa phải và chút béo, khi thêm vào bát phở giúp tổng thể hương vị trở nên dậy mùi, hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, phở chua lại mang đến trải nghiệm khá khác biệt. Phần nước sốt có màu vàng, sánh sệt nhờ được làm đặc bằng bột năng, vị chua thanh nhẹ từ hoa quả, thoang thoảng mùi gừng. Khi ăn cùng bánh phở, thịt vịt và lạc rang giã nhỏ, món ăn tạo cảm giác vừa bùi, vừa chua dịu. Người dẫn còn ví hương vị này có nét gợi nhớ đến bánh trôi tàu, nhưng được biến tấu theo hướng chua thanh thay vì ngọt.

Phở chua lại mang đến trải nghiệm khá khác biệt so với phở vịt quay

Dù vậy, phở chua không phải món được nhiều khách lựa chọn bằng phở nước truyền thống. Đây có lẽ cũng là món đáng thử với những ai muốn tìm kiếm một trải nghiệm khác lạ khi ghé quán.

Không chỉ người dẫn chương trình, nhiều thực khách có mặt tại quán cũng dành lời khen cho địa chỉ này. Một vị khách lớn tuổi nhận xét đây là một trong những quán đông khách nhất Bắc Giang, phần vì giá cả bình dân, phần vì hương vị có nét riêng. Một vị khách khác cho biết đã ăn ở đây nhiều năm và thường xuyên mua về cho gia đình.

Đáng chú ý, một vị khách nam chia sẻ mình đã ăn tại quán khoảng 100 lần. Ban đầu, anh ghé thử vì thấy quán đông và có nhiều người địa phương lựa chọn. Sau lần đầu tiên, anh ấn tượng với sự nhiệt tình của chủ quán và lượng đồ ăn trong mỗi bát. Đến nay, cứ có mặt ở Bắc Giang vào buổi sáng là anh lại ghé ăn.

Ba điều khiến vị khách này yêu thích nhất là thịt vịt quay mềm, không bị khô; lạp sườn thơm, nhiều nạc và hũ ớt chưng có mùi sả đặc trưng. Anh cho biết hương vị món ăn không thua kém những quán phở vịt từng thưởng thức ở Lạng Sơn và gần như không có điều gì cần góp ý thêm.

Có lẽ, điều khiến Phở Vịt Lộc Bình giữ chân thực khách suốt nhiều năm không chỉ nằm ở một bát phở đầy đặn hay mức giá bình dân, mà còn là cách người chủ kiên trì theo đuổi món ăn mình lựa chọn. Giữa rất nhiều hàng quán liên tục xuất hiện, một địa chỉ gần như không quảng cáo nhưng vẫn có lượng khách quen đông đảo như vậy cũng đủ khiến người ta tò mò muốn ghé thử.

Nguồn: Hanoi Food