Quần thể nghỉ dưỡng tại Hà Nam thu hút hàng trăm nhà đầu tư

Sự kiện mở bán được tổ chức tại Trung tâm dịch vụ Golden Hill Center, "trái tim" của cả dự án. Trong khuôn khổ sự kiện, các khách hàng, đối tác của chủ đầu tư Flamingo đã được mời chiêm ngưỡng và trải nghiệm những công trình, dịch vụ tiện ích tại "thành phố của Vịnh Hạ Long trên cạn".



Bên cạnh chương trình tư vấn chuyên sâu về sản phẩm từ đội ngũ chuyên viên BĐS, đại diện chủ đầu tư Flamingo cũng tham gia thuyết trình, giao lưu, chia sẻ với các nhà đầu tư trong sự kiện lần này. Ngoài ra, làm nóng sự kiện là chuỗi chương trình biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích và phần chơi bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị.

Đây là sự kiện mở bán chính thức thứ 2 của Flamingo Golden Hill sau khi có giấy phép mở bán, Bất động sản tại đây đã chính thức có sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu lâu dài. Trong lần mở bán này, chủ đầu tư Flamingo đã tung ra bộ chính sách bán hàng "siêu khủng" và những ưu đãi đặc biệt, xứng đáng với tên gọi của sự kiện "Tầm view độc bản, thành phố triệu đô".



Tại sự kiện này, mỗi giao dịch thành công đều được chủ đầu tư tặng ngay một chuyến du lịch trị giá 20 triệu đồng. sự kiện sẽ được khép lại với chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm là voucher nghỉ dưỡng 5 sao trên toàn hệ thống các thành phố điểm đến của Flamingo.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo khách mời địa phương, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong đó có rất nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn xa, đặt niềm tin vào các sản phẩm BĐS điểm đến có giá trị thặng dư lâu dài và bền vững của Flamingo. Bởi vì giữa bối cảnh sức nóng BĐS tại những thị trường quen thuộc có xu hướng giảm, nhà đầu tư bắt đầu săn tìm các dự án ở những vùng đất mới mẻ, nhiều dư địa tăng trưởng.

Các cư dân may mắn sắp ‘chốt deal hời’ đón sóng tăng giá

Vừa xuống tiền đặt một căn biệt thự ngay tại lễ mở bán, ông Đức Tú (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết "tôi đầu tư tại đây vì nhận ra BĐS có giấy tờ pháp lý chuẩn, môi trường sống trong lành, dịch vụ tiện ích chất lượng cao luôn luôn tăng giá trị theo thời gian, nếu không đầu tư bây giờ thì sẽ mất thêm nhiều tiền nếu muốn làm trong tương lai. Chưa hết 2025 đường QL21B sẽ mở rộng tới 6 làn xe mở ra cơ hội tăng giá chưa từng có."

Siêu chính sách mới dành cho nhà đầu tư

Flamingo Golden Hill có tổng quy mô 6,5 ha gồm 2 khu vực chính với số lượng 47 Villa và 134 Villa Shop. Trong lễ mở bán, khách hàng sẽ được trực tiếp tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh doanh thương mại và các phương thức thanh toán phù hợp.

Cụ thể, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay khi thanh toán vốn tự có chỉ từ 15% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết sẽ thuê lại 24 tháng, giá thuê lên tới 30 triệu/tháng. Chiết khấu 9%/năm trên dòng tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Tiến độ thanh toán lên tới 8 đợt và 30 tháng hỗ trợ tài chính.

Chủ đầu tư Flamingo sẽ bàn giao nhà ngay từ tháng 6/2024. Ngoài những chính sách bán hàng hấp dẫn, khách hàng mua sản phẩm bất động sản sẽ được Tặng 5 đêm nghỉ trên toàn hệ thống nghỉ dưỡng của Flamingo. Tặng 4 thẻ All In Passport Diamond với ưu đãi đặc quyền lớn từ Chủ đầu tư Flamingo.

Sự kiện mở bán sắp tới khẳng định uy tín của chủ đầu tư Flamingo trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng. Với tốc độ thi công thần tốc, chắc chắn Flamingo Golden Hill sẽ băng băng về đích, khai trương ngay trong Quý IV 2024. Chính thức kích hoạt một quần thể thương mại – du lịch sầm uất bậc nhất vùng đất Hà Nam.

""Sở hữu biệt thự sẽ đón đầu cơ hội tăng giá, khi trung tâm dịch vụ với rất nhiều tiện ích khai trương, cùng với đó là hàng loạt sự kiện, lễ hội và chương trình On The Go kinh doanh hỗ trợ cho từng biệt thự. Đây chính là bệ phóng để dòng tiền của nhà đầu tư tăng trưởng" - đại diện chủ đầu tư chia sẻ tại sự kiện.

Ông Trần Thanh Tùng - GĐ Quản lý Đại lý - Đại diện chủ đầu tư chia sẻ

Giá trị khác biệt khai mở tiềm năng kinh doanh thịnh vượng



Với kỳ vọng kiến tạo một thành phố kinh doanh hiệu quả dựa trên những giá trị độc đáo, khác biệt, Flamingo Golden Hill chính là thành phố tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đẳng cấp kiến trúc thế giới và giá trị đặc trưng mang tính bản địa.

Nằm đối diện với thắng cảnh quốc gia Tam Chúc, Flamingo Golden Hill được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" khi sau lưng là núi Liên Sơn thơ mộng, trước mặt là hồ Tam Chúc mênh mông sóng nước, những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, nên thơ.

Cả thành phố đang được thi công thần công, sẵn sàng khai trương Quý IV/2024

Tận dụng lợi thế về vị trí, Flamingo Golden Hill khéo léo kết hợp cùng trường phái kiến trúc Flower and Forest in the Sky lừng danh vào mỗi cung đường, mái nhà, từng hàng cây, thảm hoa… Tổng thể làm nên một Thành phố thương mại - du lịch xanh mát, mỗi biệt thự như một khu rừng trên cao với hoa và cây xanh đan cài dày đặc.

Không chỉ có xanh, trường phái kiến trúc Flamingo Art Color Design rực rỡ sắc màu tạo nên vẻ đẹp rực rỡ nổi bật cho toàn thể thành phố, Flamingo Golden Hill kiến tạo chuỗi tiện ích như Con đường sắc màu nghệ thuật, Quảng trường Sắc màu, Quảng trường Nghệ thuật… khoác lên thành phố một diện mạo ấn tượng. Cảnh quan đặc sắc, cùng ánh sáng lung linh, huyền ảo sẽ là điểm đến check in mà giới trẻ, tín đồ du lịch không thể bỏ qua.

Ngay từ khi đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng Flamingo Golden Hill, mục tiêu của Chủ đầu tư không dừng lại ở việc giữ chân du khách bằng những kỳ nghỉ, mà là mong muốn tạo nên một thành phố điểm đến mới, nơi việc trải nghiệm hay sỡ hữu sản phẩm trở thành niềm tự hào, là ước mơ, là thước đo giá trị và chất lượng cuộc sống cho khách hàng. Từ đó hình thành nên cộng đồng kinh doanh thịnh vượng và hạnh phúc, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch toàn tỉnh Hà Nam, hoàn thiện mảnh ghép trong hệ sinh thái du lịch của quần thể Tam Chúc - Điểm đến du lịch văn hoá hàng đầu của Việt Nam.

Thông tin dự án: Khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Tên thương mại: Flamingo Golden Hill

Quy mô: 6,5 ha

Hotline: 0988.00.2323

Website: Flamingogoldenhill.vn