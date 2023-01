Quảng Bình mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng tại TP. Đồng Hới

Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới sẽ là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh (minh hoạ): NT

Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2785 ngày 13/10/2022. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Mục tiêu dự án là hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân viên, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại địa phương.



Dự án có quy mô khoảng 9,6 ha; bao gồm phần công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, công viên…); và phần công trình nhà ở với khoảng 290 lô đất xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng (19.615m2), 1 lô đất xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng (chung cư -23.239m2) và 93 lô đất xây dựng nhà ở thương mại thấp tầng với diện tích hơn 53 nghìn m2.

Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 996 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án sơ bộ khoảng 972 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB sơ bộ 24 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở theo sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở đã được chấp thuận trong chủ trương đầu tư.

Sau khi hoàn thành dự án, phần nhà đầu tư được giữ lại để kinh doanh là các sản phẩm bất động sản được đầu tư xây dựng trên các lô đất quy hoạch là đất ở, đất ở xã hội. Còn phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước là các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngoài phần đất quy hoạch đất ở, đất ở xã hội theo quy hoạch…

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, tổng mức đầu tư dự án tại quyết định chủ trương đầu tư chỉ là dự kiến để các nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu và làm cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư; và không sử dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án; việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.

Tuy vậy, nhà đầu tư thực hiện dự án phải có năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu phải 200 tỷ đồng và có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự. Các nhà đầu tư quan tâm đến dự án có thể nộp hồ sơ đề xuất thực hiện đến Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình, thời hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 2/3/2023.

Được biết, dự án này trước đó do Liên danh CTCP Đầu tư NNP và CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đống Đa quan tâm đề xuất ý tưởng. Do vậy, liên danh 2 nhà đầu tư này cũng được giới bất động sản địa phương nhận định và đưa ra dự đoán sẽ trở thành nhà đầu tư chính thức của dự án này.

Theo tìm hiểu Nhadautu.vn , CTCP Đầu tư NNP được thành lập vào ngày 24/04/2009 với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư NNP. Ngày 17/05/2011, doanh nghiệp này đổi tên thành CTCP Đầu tư NNP. Hiện nay doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại Tầng 1 toàn 18T1 lô đất CT15 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, do ông Phan Sỹ Bình làm người đại diện pháp luật.

CTCP Đầu tư NNP đã và đang thực hiện một số dự án như: Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng (Việt Hưng Green Park), Dự án Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn Green Park (liên danh với CTCP CDC Hà Nội). Tại Thừa Thiên Huế, CTCP Đầu tư NNP cùng 2 đối tác khác là CTCP Đầu tư CDC Nha Trang - Công ty TNHH MTV Hoàng Thành ARG đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn làm nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án cải tạo, xây dựng các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP. Huế.

Về CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đống Đa, doanh nghiệp này được thành lập ngày 13/10/2017, có địa chỉ đăng ký tại Lô E1, Khu nhà ở An Đông, Phường An Đông, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, do ông Nguyễn Đức Hải làm người đại diện pháp luật. Ngoài làm người đại diện pháp luật tại CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đống Đa, ông Hải còn là người đại diện của CTCP Đầu tư Phát triển đô thị Thuận An, CTCP Đầu tư An Vân Dương, CTCP Đầu tư phát triển đô thị An Vân Dương. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế.