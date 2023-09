Quang cảnh ngày đầu mở bán iPhone 15: Đây là người đàn ông nhận được máy sớm nhất thế giới!

Ngày 22/9, Apple chính thức mở bán mẫu điện thoại mới iPhone 15. Do chênh lệch múi giờ, Úc và New Zealand là 2 quốc giá được mở bán sớm nhất. Tại Úc, nhiều người đã xếp hàng trước Apple Store từ ngày hôm trước để đợi mua iPhone 15. Trong khi đó, New Zealand chưa có Apple Store nhưng người dùng có vẫn thể mua sớm thông qua các đại lý ủy quyền.

Khung cảnh hàng người kéo dài chờ mua iPhone 15 tại Apple Store ở Úc (Ảnh: 9news)

Theo trang 9News của Úc, người dùng xếp hàng chật kín trước cửa Apple Store từ sớm và hàng người kéo dài đến tận vài dãy nhà để chờ mua iPhone 15. Tại Apple Store đầu tiên tại nước này ở đường George St Sydney, anh Badsha Bulbul là người xếp hàng đầu tiên và cũng được cho là người mua được iPhone 15 đầu tiên trên thế giới. Anh này cho biết đã đứng xếp hàng từ 23h tối hôm trước và đã đợi 9 tiếng để là người đầu tiên mua được iPhone 15.

Chia sẻ với phóng viên, Bulbul cho biết anh lựa chọn mua chiếc iPhone 15 Pro Max màu Titan Tự Nhiên.

Đây là người đàn ông mua được iPhone 15 đầu tiên trên thế giới (Ảnh: 9news)

Trong khi đó, trang National News của UAE cũng đưa tin người dùng phát cuồng và đợi xếp hàng từ hôm trước (21/9) để mua iPhone 15 ngay khi mở bán. "Hàng trăm người bắt đầu xếp hàng vào buổi chiều tại Trung tâm mua sắm Dubai, đám đông tăng lên đáng kể vào lúc 7 giờ tối." - trang National News miêu tả.

Rất đông người dùng chờ mua iPhone 15 trong ngày đầu tiên mở bán tại Dubai (Ảnh: National News)

Sức nóng của iPhone 15 đang thực sự được thể hiện rõ ràng trên toàn thế giới (Ảnh: National News)

Trung tâm mua sắm đông nghẹt vì hàng người chờ xếp hàng mua iPhone (Ảnh: National News)

Tại Việt Nam, hôm nay (22/9) cũng là ngày đầu tiên mở đặt trước cho 4 mẫu iPhone 15 của Apple. Bên cạnh Apple Store, các đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) cũng đã công bố giá bán thực tế iPhone 15 đồng thời mở đặt trước. Khách hàng có thể đặt cọc thông qua website hoặc đến trực tiếp cửa hàng AAR và nhận được iPhone 15 sớm nhất vào ngày 29/9 sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán.

Theo khảo sát, giá iPhone 15 trên Apple Store Online tại Việt Nam có giá 22,99 triệu đồng cho phiên bản iPhone 15 128GB. iPhone 15 Plus từ 25,999 triệu đồng, iPhone Pro từ 28,999 triệu đồng và iPhone Pro Max từ 34,999 triệu đồng. Trong khi đó, giá iPhone 15 tại các AAR có mức giá ưu đãi hơn.

Giá iPhone 15 tại hệ thống TopZone thấp hơn so với giá niêm yết trên Apple Store Online

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tham gia các chương trình ưu đãi: thu cũ đổi mới, thanh toán qua thẻ liên kết, mua trả góp ưu đãi, mua kèm phụ kiện giá rẻ… để có thể sở hữu iPhone 15 với mức giá thấp nhất tại các đại lý ủy quyền.

Người dùng có thể đặt trước iPhone 15 trên website đại lý ủy quyền hoặc ra trực tiếp tại cửa hàng

Khách hàng cũng có thể trải nghiệm sớm iPhone 15 tại các cửa hàng đại lý ủy quyền của Apple sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam