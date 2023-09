Thoáng rùng mình khi dám bỏ ra 30 triệu mua iPhone 15 Pro Max đắt nhất: Nhưng đây là lý do tôi quyết "chơi lớn"!

Phóng viên Henry T. Casey của tờ CNN phải thừa nhận cũng hơi rùng mình khi bản thân dám đưa quyết định đặt mua chiếc iPhone đắt nhất vừa ra mắt: iPhone 15 Pro Max, trị giá 1.199 USD (gần 30 triệu đồng).

Bạn của Casey cũng thắc mắc: "Sao bỏ ra số tiền lớn như vậy"? Tuy nhiên, Casey tin rằng lựa chọn của mình là chính xác để thay chiếc iPhone 12 Pro Max đã quá cũ. Anh đưa ra lời giải thích dưới đây.

Tôi muốn một chiếc iPhone nhẹ tay

Tôi có thể quen sử dụng iPhone kích thước lớn với chiếc 12 Pro Max đang sở hữu, nhưng lại không thích những nhược điểm thường thấy trên thiết bị cỡ lớn. Vì vậy, tôi rất vui mừng khi Apple xác nhận họ chuyển khung của mẫu Pro từ thép không gỉ sang titan giúp điện thoại nhẹ hơn.

Trên lý thuyết, iPhone 15 Pro Max chỉ nhẹ hơn vài chục gram so với iPhone 12 Pro Max, nhưng nhiều người cầm thử trên tay nói rằng titan giúp iPhone nhẹ hơn đáng kể, cùng cảm giác cầm nắm tốt hơn.

Khi thành phố New York nơi tôi sống trải qua mùa mưa, tay tôi thường xuyên cầm café, điện thoại, che ô. Do đó, trọng lượng điện thoại giảm một chút sẽ giúp tôi kiểm soát mọi thứ dễ dàng hơn.

Tôi rất hào hứng với USB-C

Chúng ta luôn hỏi "có gì mới?" và một trong những thay đổi của iPhone 15 mà tôi chờ đợi là cổng sạc USB-C.

Sau 11 năm, cổng Lightning độc quyền của Apple đang dần biến mất, hiện chỉ được tìm thấy trên các mẫu AirPods cấp thấp và AirPods Max (AirPods Pro 2 cũng đã chuyển sang USB-C trong tuần này), bàn phím ngoài của Apple, bàn di chuột và chuột.

Giờ đây, bạn có thể sạc dòng iPhone 15 bằng cùng loại dây đang sử dụng với nhiều thiết bị như máy tính xách tay, máy tính bảng, chuột, tai nghe, PlayStation 5 và Xbox Series, thậm chí cả Nintendo Switch. Mọi thứ trở nên tiện lợi và gọn nhẹ hơn nhiều so với việc nhớ xem cáp Lightning của mình để ở đâu.

Phiên bản Pro có chuẩn USB 3.0, giúp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn (nhanh hơn tới 20 lần so với các iPhone trước đây, theo Apple), mang lại sự thuận tiện khi cần chuyển video 4K sang thiết bị khác.

Tôi ghét sạc pin

Trong khi iPhone 15 sử dụng chip A16 Bionic thì iPhone 15 Pro lại có chip A17 Pro mới nhất, mang lại hiệu suất nhanh hơn cùng sự tối ưu về thời lượng pin.

Cải thiện pin là điều tôi luôn mong muốn. Tôi có thể sắm cho mình cục sạc dự phòng, nhưng do thường xuyên di chuyển, tôi không muốn phải cắm sạc thường xuyên.

Đó là lý do tại sao tôi luôn xem xét xếp hạng thời lượng pin của Apple. Công ty đánh giá iPhone 15 Pro (23 giờ) và iPhone 15 Pro Max (29 giờ) có thời lượng sử dụng cao hơn ba giờ so với iPhone 15 (20 giờ) và iPhone 15 Plus (26 giờ).

Nếu sử dụng Pro Max thay vì Pro giúp tôi có thời lượng pin ước tính cao hơn 26% thì chỉ riêng điều đó cũng đáng để bỏ thêm 200 USD cho thiết bị cao cấp nhất.

Tôi muốn những bức ảnh đẹp trong 2-3 năm tới

Tôi đã chứng kiến hai thế hệ camera iPhone đi ngang qua mình, mỗi thế hệ đều có những cải tiến riêng. Tôi cố gắng duy trì chu kỳ nâng cấp iPhone khiêm tốn và chỉ mua iPhone mới khi cần.

Tôi muốn nâng cấp để có được camera iPhone tốt nhất hiện có, cũng như có thể chụp những bức ảnh đẹp trong ít nhất 2-3 năm tới.

Tôi không hiểu từng thông số kỹ thuật nhỏ về thiết lập máy ảnh của dòng Pro, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng phiên bản này có cảm biến lớn hơn, về lý thuyết là thu sáng tốt hơn, nâng cao chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Mẫu Pro cũng có độ chi tiết cao hơn và giảm hiện tượng lóa ống kính.

iPhone 15 Pro Max là lựa chọn tốt nhất cho những bức ảnh sự kiện trực tiếp mà tôi chụp từ xa, vì đây là iPhone duy nhất có camera Telephoto 5x/120 mm mới của Apple (15 Pro bị giới hạn ở zoom quang 3x).

Apple tự hào rằng chiếc máy ảnh này rất phù hợp cho nhiều tình huống chụp, bao gồm cả các hoạt động thể thao, thứ thường xuyên có trong công việc của tôi.

Xin lỗi, điện thoại phải càng lớn càng tốt

Tôi là một trong những người thường làm mọi thứ trên điện thoại, từ đọc các bài báo dài trên Apple News+ đến xem các kênh YouTube yêu thích.

Đó là một trong những lý do tôi không muốn sắm một chiếc điện thoại cỡ nhỏ. 6,1 inch không hẳn là nhỏ, nhưng tôi sẵn lòng cầm chiếc Pro Max 6,7 inch lớn và nặng trong thời gian dài.

Càng tốt hơn nữa khi iPhone 15 Pro Max giờ đây đã cân bằng mong muốn của tôi về một chiếc iPhone đảm bảo màn hình lớn nhưng không quá nặng.