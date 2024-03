Quang Hải diện vest bảnh bao chụp ảnh cưới cùng Chu Thanh Huyền nhưng dân tình chỉ chú ý đến cách chú rể "hack" chiều cao

Tối 14/3, tiền vệ Quang Hải đã cùng CLB Công an Hà Nội đối đầu Thể Công - Viettel trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia. Trận đấu đánh dấu thất bại thứ hai liên tiếp của đội bóng ngành công an trước đội bóng quân đội cùng trên sân nhà Hàng Đẫy chỉ sau ít ngày. Hình ảnh Quang Hải cùng các đồng đội Công an Hà Nội buồn bã ra về khiến người ta chú ý.

Dù vậy, ngay sau đó, anh chàng lại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt trên mạng xã hội. Đó là khi hậu trường chụp ảnh cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền được tung ra. Chàng tiền vệ sinh năm 1997 diện hai bộ vest bảnh bao để chụp ảnh cưới trong studio cùng bà xã xinh đẹp. Hải "con" chọn bộ Âu phục với tone màu đen trắng nổi bật, tôn lên diện mạo điển trai và vẻ quý ông lịch lãm.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền chụp ảnh cưới

Còn cô dâu Chu Thanh Huyền lộng lẫy trong ba bộ váy cưới có thiết kế hiện đại, trẻ trung và rực rỡ với điểm nhấn là những hoạ tiết lấp lánh. Trong đó, chiếc váy màu hồng với phần cầu vai bồng bềnh như hai hoa đoá hoa rực rỡ nhận về nhiều sự phản hồi. Nàng WAG khoe visual xinh đẹp ngọt ngào, cùng Quang Hải tay nắm chặt tay, "tình bể bình" khiến fan ngưỡng mộ.

Quang Hải gây chú ý với cách hack chiều cao ỏ hậu trường ảnh cưới

Một điểm gây chú ý khác là cách Quang Hải "hack" chiều cao để có bộ ảnh cưới ưng ý. Chiều cao của Quang Hải và Chu Thanh Huyền tương đồng nên khi cặp đôi sánh vai không có nhiều khác biệt. Để tạo nên sự chênh lệch chiều cao phù hợp cho ảnh chụp chính diện, tiền vệ ĐT Việt Nam đã phải "hack" chiều cao bằng việc kê thêm bệ đỡ dưới chân. Đây cũng là cách làm thường thấy khi Quang Hải chụp ảnh cùng những cầu thủ cao lớn hơn mình.