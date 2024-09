Quảng Nam: Kêu gọi nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thị Kim Yến nhanh chóng liên hệ công an

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1984; trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Kim Yến Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, qua quá trình tiếp nhận giải quyết, xác minh đơn tố cáo của các công dân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua làm dịch vụ biến động về đất đai, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn xác định Nguyễn Thị Kim Yến đã lừa đảo tổng số tiền hơn 450 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn thị xã Điện Bàn trong giai đoạn 2019-2020.

Công an thị xã Điện Bàn thông báo ai là nạn nhân của bị can Nguyễn Thị Kim Yến nhanh chóng liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp – Công an thị xã Điện Bàn (số 15, đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) hoặc Thiếu tá Đặng Hồng Pha, Điều tra viên thụ lý qua số điện thoại: 0905591916 để cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.