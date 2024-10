Quảng Nam: Tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, công an đã tạm giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để làm rõ việc huy động vốn của người dân rồi dùng nguồn tiền này để mua bán bất động sản. Qua thống kê ban đầu, số tiền bà Châu huy động khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại bà Châu đã rút vốn ra khỏi Công ty CP Bách Đạt An. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm đối với bà Hoàng Thị Kim Châu về hành vi "Tham ô tài sản" và "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã có tin, bài phản ánh về việc nhiều người mua đất nền của Công ty Bách Đạt An nhiều năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Vụ khiếu kiện kéo dài, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người dân mua đất nền ở các dự án nói trên vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Nhiều người dân mua đất của Công ty Bách Đạt An đã 10 năm vẫn chưa có đất để xây nhà.