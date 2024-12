Quảng Ngãi đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2024

Sáng 6/12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20, tổ chức Hội nghị lần thứ 18, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2025.

Theo báo cáo, năm 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của TƯ, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ngãi đã từng bước khắc phục khó khăn và thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 4,07%, vượt kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP; GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.460 USD/người.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 157.521 tỷ đồng, tăng 2,6%, vượt 15,3% kế hoạch; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 105.297 tỷ đồng, tăng 8,5%, vượt 14% so với kế hoạch. Một số sản phẩm quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch: lọc hóa dầu vượt 18,1%; thép đạt 100%; bia các loại đạt 100%; nước khoáng đạt 100%, sản phẩm may mặc đạt 100%.

Phát triển KKT Dung Quất tiếp tục được chú trọng. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000. Hiện, đã hoàn thiện 4 đồ án và đang tiếp tục triển khai 5 đồ án còn lại phù hợp với Quy hoạch chung KKT Dung Quất.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, hầu hết người dân đều hưởng ứng tích cực và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chống khai thác IUU… Cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tập trung thực hiện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong nước và trong tỉnh, vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả để ứng phó trước những biến động bên ngoài, vừa phải tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập kéo dài và những vấn đề mới phát sinh đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của trung ương, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã từng bước khắc phục khó khăn và thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo gắn với liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để làm rõ thêm những vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2025.

“Trên cơ sở thảo luận, đề xuất của Hội nghị, Tỉnh ủy sẽ có kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025 để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025”, bà Vân nhấn mạnh.