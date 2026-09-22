Quảng Ngãi yêu cầu rà soát danh mục 181 dự án chuyển tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT.

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách địa phương và phương án giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, bảo đảm đúng các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện các nội dung đã được HĐND tỉnh phê duyệt, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Trong đó, tỉnh sẽ rà soát kỹ 181 dự án chuyển tiếp, nhất là 59 dự án cấp tỉnh, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Các dự án đang triển khai được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu bố trí đầy đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án có nhu cầu, không để thiếu nguồn lực thực hiện công tác này. Đồng thời, rà soát, phân bổ hết nguồn vốn còn lại cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và cân đối tăng vốn phù hợp với số lượng dự án.

Tỉnh cũng thống nhất nguyên tắc bố trí vốn cho các khoản chi trả nợ gốc, quyết toán dự án hoàn thành, vốn đối ứng các dự án ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với các dự án tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tính toán đầy đủ nhu cầu vốn, bởi đây là điều kiện quan trọng để thực hiện giải phóng mặt bằng và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Với các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát để bảo đảm nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, hạ tầng thiết yếu và những công trình còn tồn tại, vướng mắc kéo dài. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án gặp khó khăn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương ủy thác 1.000 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn, bảo đảm đúng quy định, sát yêu cầu thực tiễn và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.