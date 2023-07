Quảng Ninh: Dự án The Ruby Hạ Long chậm bàn giao

Khách hàng đòi quyền lợi

The Ruby Hạ Long là dự án căn hộ cao cấp có tầm nhìn hướng biển nằm tại khu Cao Xanh - Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), do Công ty Cổ phần Đầu tư sinh thái Đại Dương làm chủ đầu tư và đơn vị phát triển là MBLand.

Khách hàng tới sảnh dự án, căng băng rôn đòi quyền lợi ngày 17/6 (Ảnh khách hàng The Ruby Hạ Long cung cấp).

Tròn 1 năm trước, vào ngày 22/7/2022, The Ruby Hạ Long đã được cất nóc, vượt 60 ngày so với tiến độ xây dựng cam kết. Tại buổi lễ cất nóc được MBLand tổ chức, đại diện đơn vị phát triển công bố rộng rãi với khách hàng, đối tác và báo chí: Năm 2023, nhiều hạ tầng quan trọng của Hạ Long sẽ cơ bản hoàn thiện. Sổ đỏ sẽ được bàn giao ngay trong năm đầu tiên cho khách hàng và nhà đầu tư nhận căn hộ. Dự án được bàn giao quý II/2023, chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa vào vận hành, khai thác đầu tư sinh lời, đón tiềm năng hấp dẫn từ lượng du khách sẽ đến Hạ Long mùa hè năm tới…

Tuy nhiên, không như những gì đã cam kết trên truyền thông và hợp đồng mua bán, thời gian gần đây đã xuất hiện những vụ tập trung đông người ngay tại chân dự án, mục đích yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bàn giao căn hộ đúng tiến độ.

Nhiều khách hàng lo lắng cho khoản vay của mình với ngân hàng để mua căn hộ (Ảnh khách hàng The Ruby Hạ Long cung cấp).

Cụ thể, theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết, vào khoảng 14h ngày 17/6/2023 tại khu vực Dự án The Ruby Hạ Long (thuộc tổ 48B3, Khu 4A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) có khoảng 40 người dân (là khách hàng đã mua các căn hộ, sản phẩm của Dự án) đến sảnh văn phòng bán hàng The Ruby Hạ Long. Tại đây xuất hiện những tiếng la ó, cùng hàng loạt tấm băng rôn nội dung yêu cầu chủ đầu tư trả lãi suất do chậm tiến độ giao nhà.

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết, một lãnh đạo UBND phường Cao Xanh, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng đến ngay hiện trường để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng và đề nghị chủ đầu tư làm việc để giải quyết kiến nghị của người dân.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, đến 15h ngày 17/6/2023, tất cả người dân đã tự giải tán. UBND phường đã chỉ đạo Công an phường, Tổ trật tự đô thị và Ban lãnh đạo Khu 4A tiếp tục nắm bắt tình hình và đề nghị chủ đầu tư khẩn trương giải quyết các nội dung kiến nghị của khách hàng, không để hình thành điểm nóng về đơn thư khiếu kiện, tập trung đông người trên địa bàn.

Thông tin về tiến độ dự án tới thời điểm hiện tại gần như "tuyệt mật".

Chủ đầu tư đưa ra lý do

Anh K.X.T, người đại diện khách hàng mua căn hộ The Ruby Hạ Long, cho biết: “Có 2 mốc thời gian cho 2 tòa A và B của dự án. Đối với tòa A, thời hạn ghi trong hợp đồng đến 30/6/2023 bàn giao căn hộ, dự kiến được chậm hoặc sớm hơn 90 ngày, có nghĩa là đến ngày 30/9/2023 sẽ hết thời hạn bàn giao. Tuy nhiên, với tiến độ như thế này chúng tôi khẳng định chắc chắn không thể bàn giao nhà trước 30/9 được”.

Tại Email thông báo của chủ đầu tư gửi đến anh T cũng như các khách hàng khác (gửi đi rải rác từ tháng 4/2023 đến nay), chủ đầu tư đưa lý giải cho việc chậm bàn giao nhà như sau: “Căn cứ Hợp đồng mua bán đã ký, thời điểm chúng tôi bàn giao căn hộ cho Quý Khách hàng dự kiến là Quý II/2023. Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công xây dựng Dự án năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới và đã ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình thi công tại công trường Dự án The Ruby Hạ Long”.

“Chủ đầu tư bằng Email này thông báo cho các hộ dân việc ra hạn bàn giao nhà đến quý 1/2024 và tự coi thông báo đó như 1 bản phụ lục hợp đồng, nhưng tất cả các hộ dân không đồng ý. Việc ra hạn phải có sự thỏa thuận thống nhất và ký vào biên bản thỏa thuận, chứ không phải chủ đầu tư đơn phương gửi email và coi đó là 1 bản phụ lục hợp đồng” – Anh T nói.

Dự án tọa lạc tại lõi đô thị phát triển mới của TP. Hạ Long.

Chị Th, một khách hàng đầu tư tại Dự án The Ruby Hạ Long, cho biết: Trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng mà Dự án vẫn cất nóc được vượt tiến độ 2 tháng thì không có lý do gì sau khi chậm bàn giao lại đưa lý do ảnh hưởng bởi đại dịch được. Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư phải có kế hoạch, thời điểm bàn giao căn hộ cụ thể và thực hiện đúng các Điều 14 của Hợp đồng mua bán căn hộ.

“Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư có phương án cụ thể về thời gian sẽ thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, để chúng tôi chủ động xử lý khoản vay với ngân hàng” – chị M, chủ một căn hộ trong tương lai của The Ruby Hạ Long, nói.

Để rộng đường dư luận, PV đã làm việc với đại diện MBland. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, người đại diện không đưa ra bất kỳ một văn bản nào cung cấp thông tin về tiến độ dự án cũng như giải đáp về những thông tin khúc mắc của khách hàng. "Các hoạt động chuyên môn như thế thì lại thuộc về bộ phận kỹ thuật. Bên em sẽ ghi nhận ý kiến và báo cáo lại lãnh đạo" - người đại diện MBland nói.