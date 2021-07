Quảng Ninh xây dựng 25 chương trình tour khép kín an toàn

Thời điểm này, các doanh nghiệp du lịch không chỉ lên kế hoạch cho kịch bản phục hồi lâu dài, mà đã chủ động xây dựng các tour du lịch an toàn sống chung với dịch Covid-19 để tự cứu lấy chính mình, tạo đà phục hồi ngay khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Hơn 2 năm qua, 4 đợt dịch Covid-19 bùng phát, du lịch Quảng Ninh luôn thực hiện phương châm tận dụng mọi thời điểm để phát triển trên cơ sở xây dựng điểm đến an toàn, hấp dẫn. Quảng Ninh đang mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ trên cơ sở kiểm soát an toàn. An toàn giờ không chỉ là yêu cầu với các điểm đến mà còn bao gồm trong quy chuẩn xây dựng sản phẩm của các doanh nghiệp lữ hành, trở thành tiêu chí lựa chọn hàng đầu của du khách.

Trên quan điểm đó, sau khi kiểm soát được đợt dịch Covid-19 thứ tư, để có thể nhanh chóng khởi động lại hoạt động du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Du lịch Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm Lữ hành Heritage xây dựng 25 chương trình tour đưa du khách tới các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các đơn vị sẽ cùng bắt tay khai thác đa dạng các sản phẩm du lịch, từ du lịch biên giới, biển đảo tại tuyến: Cẩm Phả - Móng Cái - Vân Đồn - Cô Tô; du lịch sinh thái, cộng đồng tuyến Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ, đến du lịch tâm linh tuyến Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên... Điểm chung của các tour này là đều bao gồm dịch vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho du khách.

Để xây dựng được chương trình tour an toàn, Sở Y tế Quảng Ninh phối hợp với ngành du lịch và các đơn vị xây dựng quy trình đón tiếp khép kín, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng, tuân thủ nghiêm quy định "5K" trong suốt hành trình trải nghiệm của du khách. Các doanh nghiệp lữ hành sẽ chỉ sử dụng những phương tiện vận chuyển và cơ sở lưu trú được chứng nhận an toàn. Trong vòng 24 giờ trước khi phục vụ, xe khách phải được khử khuẩn và niêm phong; bảo đảm giãn cách (xe 35 chỗ chỉ chở từ 15 - 17 khách, xe 45 chỗ chỉ chở từ 20 - 25 khách). Đối với nhà hàng, chỉ phục vụ bàn 6 người thay vì bàn 8 người như trước đây. Yêu cầu với khách sạn là phải có dịch vụ giặt là trong khách sạn, vừa để quản lý chất lượng, vừa tránh nguy cơ lây nhiễm (nếu có) ra cộng đồng.



Thừa nhận lữ hành sẽ phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong quy trình đón tiếp khắt khe, song với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, bà Trịnh Thị Mai Anh, Giám đốc Trung tâm Lữ hành Heritage khẳng định, du khách sẽ lựa chọn những tour du lịch này, bởi an toàn chính là tiêu chí lựa chọn hàng đầu. Dĩ nhiên, các tour du lịch an toàn sẽ không thể là những sản phẩm du lịch giá rẻ, trái lại đây sẽ là những sản phẩm chất lượng cao, hướng tới đối tượng du khách có khả năng chi trả, như doanh nhân, các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Quảng Ninh.

Ước tính, 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Quảng Ninh đón 2,5 triệu lượt khách, số người đến tham quan và vui chơi chỉ bằng 60% cùng kì năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt gần 5.000 tỉ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

Từ ngày 8/6, sau khi kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong đợt dịch thứ 4, Quảng Ninh đã cho phép các điểm du lịch hoạt động đón khách nội tỉnh. Lượng khách có xu hướng tăng dần trở lại, chủ yếu là du lịch biển đảo như Hạ Long, Cô Tô... Nhiều doanh nghiệp lữ hành "rục rịch" hoạt động trở lại với hàng trăm điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận tải đăng ký đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu chống dịch, tham gia phục vụ khách.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết từ khi tái khởi động du lịch nội tỉnh đã có hơn 30.000 lượt khách tới các điểm đến trên địa bàn. Quảng Ninh cũng vừa ban hành chính sách miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021 thay vì chỉ áp dụng các ngày lễ như trước.

Tại TP Hạ Long, các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, các hoạt động dịch vụ du lịch khác cũng được cho phép trở lại từ 29/6. Thành phố đang quyết liệt triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tham gia các hoạt động du lịch, nhất là ở các bãi tắm tiêu chuẩn, gồm: Bãi tắm Công viên Đại Dương, Tuần Châu, Soi Sim và Ti Tốp.

Nhiều doanh nghiệp du lịch bắt đầu ghi nhận tín hiệu khả quan.

Nhiều doanh nghiệp du lịch bắt đầu ghi nhận tín hiệu khả quan, chẳng hạn Paradise Việt Nam cho biết đã có lượng lớn du khách trong và ngoại tỉnh quan tâm đến dịch vụ du thuyền tham quan vịnh Hạ Long. Đơn vị này cũng chia sẻ sẽ thiết kế nhiều gói sản phẩm đa dạng từ combo du thuyền, khách sạn đến các hải trình tham quan khác biệt, chinh phục khách hàng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa du lịch Quảng Ninh cho khách ngoại tỉnh khi điều kiện cho phép.



Với việc xây dựng quy trình đón khách khép kín, an toàn, tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới việc hình thành các sản phẩm du lịch, không chỉ đón khách nội địa mà còn hướng tới đón khách quốc tế trong tình hình mới.