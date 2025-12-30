Quảng Ninh xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến

Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác tại Thượng Hải, Tô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại Thượng Hải, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Thương mại quận Phố Đông để trao đổi kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư và đề nghị hợp tác triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư. Các thành viên của Đoàn công tác đã kết nối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư nước ngoài thuộc Ủy ban thương mại quận Phố Đông để tiếp tục cung cấp, chia sẻ thông tin và hợp tác thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh.

Tại Tô Châu, Đoàn công tác đã đến thăm Phòng Trải nghiệm trí tuệ nhân tạo KCN Tô Châu, Trung tâm Triển lãm KCN Tô Châu.

Đoàn công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thăm Trung tâm Triển lãm KCN Tô Châu.

Trong chuyến tham quan, đoàn công tác đã được lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp Tô Châu giới thiệu về quá trình hình thành, mô hình hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và Singapore trong việc đầu tư phát triển và quản lý vận hành đối với khu công nghiệp cũng như những kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, hội đàm với Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khảo sát địa điểm dự kiến triển khai dự án Cửa khẩu thông minh, Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới bên phía Quảng Tây và khảo sát thực tế tại một số Khu công nghiệp, Khu ngành nghề trên địa bàn thành phố Đông Hưng.

Đặc biệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và gần 100 doanh nghiệp. Tại buổi toạ đàm, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tích cực giới thiệu, quảng bá, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư, điều kiện về hạ tầng, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực, công nghệ cao, tiêu chuẩn môi trường tiên tiến, thân thiện với môi trường sang tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư cụ thể tại Quảng Ninh, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả và bền vững. Các bên cũng trao đổi về việc tăng cường hợp tác thông qua xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, phát triển chuỗi logistics, đẩy mạnh xây dựng cửa khẩu thông minh và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp nhẹ, logistics và du lịch qua biên giới…

Quảng Ninh tham dự tọa đàm xúc tiến hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến tại Quảng Ninh.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, Công ty TNHH Nature Health Development International và Công ty TNHH Khu công nghiệp Hải Hà Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê đất để thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế tại KCN Texhong Hải Hà, tổng vốn đầu tư dự kiến 60,5 triệu USD (tương đương trên 1.580 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cao, góp phần tăng cường trao đổi, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương của Trung Quốc, góp phần tạo thêm động lực mới cho hợp tác đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, đóng góp tích cực vào hợp tác, phát triển.