Thông tin mới nhất về siêu cảng Việt Nam có thể cạnh tranh với Singapore

Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM đã thông tin về tiến độ triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo Sở Xây dựng, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hiện đang bước vào giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính TP. HCM đã đề xuất kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư gồm bốn bước, trình UBND TP. HCM xem xét.

Cụ thể, bước đầu tiên là UBND TP HCM ban hành văn bản chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cảng Cần Giờ, theo quy định tại Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98.

Tiếp đó, các nhà đầu tư quan tâm sẽ nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; Sở Tài chính TP. HCM được giao làm cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ.

Ở bước tiếp theo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá nội dung đề xuất cũng như mức độ đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất lấy ý kiến, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND TP. HCM xem xét, chấp thuận nhà đầu tư trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ ý kiến. Bước cuối cùng là UBND TP. HCM ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Vẫn theo Sở Xây dựng, sau khi đi vào hoạt động, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút dòng vốn đầu tư và củng cố vị thế hàng hải quốc tế của TP. HCM cũng như của Việt Nam.

Cụ thể, cảng này có thể đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng khu vực, đặc biệt là hình thành các trung tâm logistics và khu thương mại tự do kết nối trực tiếp với cảng trung chuyển quốc tế.

Dự án cảng Cần Giờ nhằm xây dựng và phát triển một cảng trung chuyển hiện đại, bao gồm khai thác cảng container, cảng biển và các dịch vụ logistics đi kèm. UBND TP. HCM được giao xác định rõ các sản phẩm, dịch vụ cụ thể để đảm bảo hiệu quả khai thác.

Được mệnh danh là "siêu cảng", dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 113.500 tỷ đồng, đặt mục tiêu cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore và Malaysia. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 16/1/2025.

Dự án do liên danh CTCP Cảng Sài Gòn (VIMC) và Terminal Investment Limited Holding S.A - TIL (thành viên của MSC) đề xuất đầu tư

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cảng Cần Giờ sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trên thế giới đến đặt trụ sở và mở rộng hoạt động tại khu vực.

Về cơ cấu hàng hóa, tỷ lệ hàng container trung chuyển quốc tế tại cảng Cần Giờ dự kiến chiếm khoảng 75 - 80%, phần còn lại là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.