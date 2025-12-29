Việt Nam có "kho báu" top 3 thế giới, chỉ sau TQ và Nga, Tổng bí thư yêu cầu đẩy mạnh một việc

Kho báu này là vonfram . Trên thực tế, vonfram là một kim loại cực cứng (chỉ kém kim cương) và chủ yếu được sử dụng để sản xuất hàng hóa như đạn pháo, lớp phủ áo giáp và dụng cụ cắt.

Kim loại này được dùng làm vật liệu chống mài mòn, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng. Đây cũng là loại kim loại gần như không thể thay thế trong nhiều các ứng dụng công nghiệp như sản xuất máy hiệu suất cao và các hợp kim thép. Chính vì vậy, vonfram còn được sử dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô, năng lượng, xây dựng, hàng không vũ trụ; đồng thời trong các ứng dụng quân sự, hàng không và sản xuất điện.

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, thế giới hiện nay có khoảng 3,8 triệu tấn vonfram. Trong đó, 3 quốc gia có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới, bao gồm có Trung Quốc (1,9 triệu tấn), Nga (400 nghìn tấn), Việt Nam (100 nghìn tấn). Như vậy, Việt Nam đang sở hữu trữ lượng vonfram lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Nga.

Ở Việt Nam, trữ lượng vonfram tập trung chủ yếu tại tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt tại khu vực Núi Pháo, nơi có mỏ đa kim lớn nhất cả nước. Đây cũng là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới, khi chứa tới 90% trữ lượng vonfram của Việt Nam.

Trữ lượng vonfram tại Việt Nam chủ yếu tập trung ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa

Sáng 27/12 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials (MHT - công ty thành viên hàng đầu của Tập đoàn Masan). Đây là doanh nghiệp sở hữu và vận hành mỏ vonfram đa kim Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới đang được khai thác hiệu quả.

Tại gian trưng bày này, các khối tinh thể vonfram, tinh quặng đồng, florit, bismuth và những sản phẩm chế biến sâu phục vụ công nghiệp công nghệ cao được giới thiệu một cách trực quan, sinh động. Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành nhiều thời gian tìm hiểu chuỗi giá trị khép kín từ khai thác, tuyển khoáng đến chế biến sâu và phát triển vật liệu công nghệ cao mà doanh nghiệp Việt Nam đã và đang làm chủ.

Tổng Bí thư, Thủ tướng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những bước tiến của doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ, đồng thời khẳng định đây là những sản phẩm mà thế giới đang đặc biệt quan tâm và Việt Nam đã có thể sản xuất được.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy lợi thế, cũng như đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ cao , gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ rằng, việc Tập đoàn Masan tiếp quản và đầu tư phát triển dự án Núi Pháo từ năm 2010 là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng để dự án phát triển mạnh mẽ, bài bản và bền vững như hiện nay. Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là minh chứng sinh động cho vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc tham gia những lĩnh vực khó, đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và tầm nhìn dài hạn.

Doanh nghiệp nào tạo nên thành công của mỏ Núi Pháo lớn nhất Việt Nam?

Mỏ Núi Pháo là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: MHT

Masan High-Tech Materials là doanh nghiệp đứng sau thành công của mỏ Núi Pháo. Doanh nghiệp này đang làm chủ công nghệ tái chế vonfram đẳng cấp và hiện là một trong những nhà sản xuất vonfram hàng đầu thế giới, cung cấp vật liệu đầu vào cho các ngành then chốt như điện tử, hàng không - vũ trụ, ô tô, năng lượng tái tạo và quốc phòng. MHT không chỉ khai thác tài nguyên mà tập trung đầu tư mạnh cho công nghệ chế biến sâu, nghiên cứu - phát triển và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, MHT tập trung tối ưu hóa vận hành mỏ Núi Pháo, nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và cải thiện các chỉ tiêu môi trường. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao, phục vụ các khách hàng công nghiệp hàng đầu tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Đáng chú ý, đến giai đoạn 2024 - 2025, MHT đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng trong việc làm chủ các công nghệ lõi, bao gồm từ công nghệ tuyển khoáng phức hợp đến công nghệ luyện, tinh chế vonfram đạt chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp này cũng từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu, khi đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh khoáng sản của nhiều quốc gia và tập đoàn lớn.

Các sản phẩm vonfram của MHT có giá trị gia tăng cao, phục vụ các khách hàng công nghiệp hàng đầu tại châu Âu, Mỹ và châu Á. Ảnh: VGP

Đại diện lãnh đạo Masan High-Tech Materials cho biết, quá trình làm chủ công nghệ lõi của dự án Núi Pháo là kết quả của một chiến lược dài hạn, bài bản và kiên trì. Bởi trên thực tế, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong nước, cũng như kết hợp với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để từng bước nắm vững và cải tiến các quy trình then chốt.

Hơn nữa, điểm cốt lõi không chỉ nằm ở việc vận hành được dây chuyền hiện đại mà là khả năng tự thiết kế, tối ưu và làm chủ các thông số công nghệ phù hợp với đặc thù quặng đa kim phức tạp của Núi Pháo. Chính việc làm chủ này cho phép doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi phí và đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để MHT tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực vật liệu mới, có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, Masan High-Tech Materials là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Đồng thời, doanh nghiệp này còn được xem là hình mẫu tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới. Đó là thi đua bằng trí tuệ, bằng đổi mới sáng tạo và bằng khát vọng chinh phục đỉnh cao công nghệ.