Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng

20-08-2025 - 15:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo kế hoạch, đến tháng 9/2025 cầu Nhật Lệ III (Quảng Trị) có số vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng sẽ hoàn thành, tuy nhiên, đến nay đường nối 2 đầu cầu vẫn chưa thể thi công, vì còn vướng hơn 5ha chưa giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo Ban Quản lý Dự án (BQLDA) hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (đơn vị được giao quản lý dự án cầu Nhật Lệ III và đường 2 đầu cầu ), hiện vẫn còn 5,05ha diện tích đất thuộc phường Đồng Hới vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đo đạc để xác định diện tích GPMB cho cầu Nhật Lệ III.

Theo đó, diện tích GPMB toàn bộ dự án 15,33 ha đến nay đã hoàn thành GPMB 10,28 ha và hiện còn 5,05 ha tại xã Bảo Ninh cũ (nay là phường Đồng Hới) đang thực hiện GPMB. Cụ thể: 2,1 ha của 15 hộ dân đã kết thúc công khai phương án đền bù; 2,95 ha của 19 hộ và 2 tổ chức đang lập phương án bồi thường , GPMB.

Nguyên nhân vướng mắc trong thực hiện đền bù, GPMB diện tích đất nói trên, là có 3 hộ dân chưa có xác nhận nguồn gốc, mục đích sử dụng đất để có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất; 14 hộ dân đã kết thúc công khai phương án nhưng chưa đồng ý do kiến nghị giá bồi thường thấp ; tranh chấp đất với UBND xã Bảo Ninh cũ nay là phường Đồng Hới.

Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng- Ảnh 2.

Tổ chức đối thoại với người dân.

Trước nguy cơ cầu hoàn thành mà đường nối 2 đầu cầu chưa có gây lãng phí, các ngành chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp tổ chức đối thoại, vận động, xác định nguồn gốc đất… nhằm sớm hoàn tất công tác GPMB cho dự án nói trên.

Được biết, đến nay nhà thầu thi công đã hoàn thành toàn bộ hạng mục hạ bộ cầu Nhật Lệ III và lắp đặt vòm thép. Hiện đang thi công lắp đặt hoàn thành cáp treo vòm thép; lan can và các kết cấu thượng bộ cầu (đạt khoảng 86,21% khối lượng). Dự kiến, cầu Nhật Lệ III sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025.

Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng- Ảnh 3.

Phối cảnh cầu Nhật Lệ III.

Dự án cao tốc của Đèo Cả quyết tâm ‘về đích’ sớm 1 năm, tạo kỷ lục trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam

Theo Hoàng Nam

Tiền Phong

