Quen 4 năm, người phụ nữ được bạn trai nhờ nhận 3,5 triệu USD rồi đổi sang VND: Suýt mất trắng 500 triệu thì công an vào cuộc!

Trước đó, ngày 3/10/2024 phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Dương phát hiện 1 trường hợp khách hàng mang tên Đ.T.X.N (Nơi cư trú: TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tới Phòng giao dịch Ngân hàng ACB để thực hiện giao dịch chuyển số tiền trên 500 triệu đồng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng nên phối hợp ngân hàng ACB và cá nhân bà Đ.T.X.N để xác minh vụ việc.



Qua làm việc, bà Đ.T.X.N cho biết, vào khoảng năm 2019 bà quen biết và phát sinh tình cảm với 1 người đàn ông người nước ngoài có tên HilmTon (không rõ nhân thân lai lịch, cư trú tại TP.HCM). Quá trình quen biết đối tượng HilmTon thể hiện bản thân là doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán gỗ quốc tế, ngoài ra, còn thường xuyên nhờ bà Đ.T.X.N thực hiện giao dịch ngoại tệ với khách hàng bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài của HilmTon có số dư lên đến hàng triệu USD nhằm tạo lòng tin.



Thời gian gần đây, lấy nhiều lý do khác nhau HilmTon đã nhờ bà Đ.T.X.N chuyển số tiền 3,5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng nước ngoài do đối tượng cung cấp về tài khoản ngân hàng của bà Đ.T.X.N để đổi thành tiền VNĐ.

Tuy nhiên sau khi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của HilmTon về tài khoản của mình thì bà Đ.T.X.N nhận được thông báo rằng tài khoản của HilmTon bị khóa, đồng thời, nhận được Email thông báo từ các đối tượng khác giả mạo Cơ quan Tổng cục thuế, ngân hàng nước ngoài yêu cầu đóng các khoản thuế, phí dịch vụ khác nhau mới có thể nhận được số tiền 3,5 triệu USD nêu trên.

Sau khi làm việc với Cơ quan Công an thì bà Đ.T.X.N đã hiểu được sự việc nên đã không thực hiện chuyển tiền nữa.

Qua vụ việc trên, An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác: Không nên tin tưởng và liên lạc, giao tiếp với các mối làm với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội, qua điện thoại; không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận, hải quan, thuế...; không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; không đứng tên, chuyển giao tài khoản, nhận tiền giúp bất cứ ai; Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào khi nghi vấn đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tiền đã chuyển); khi có tình huống bất thường xảy ra với bản thân, hãy tìm và nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh, không để các đối tượng thao túng tâm lý. Khi gặp tình huống giống như trên lập tức ngắt điện thoại, bình tĩnh suy nghĩ về sự việc hoặc liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.



* Hotline: 0274.381.55.05 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương để được hỗ trợ hướng dẫn xử lý.