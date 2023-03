Quen biết 100 người giàu nhất thế giới giúp tôi "học lỏm" 4 mánh tài tình, đem lại khối tài sản khổng lồ

Bạn có bao giờ tự hỏi làm cách nào để khám phá những thủ thuật, chiến lược làm giàu — mà các triệu phú và tỷ phú đã sử dụng để xây dựng khối tài sản thịnh vượng, bền vững của họ không?



Trong cuốn sách của mình - “Wealth Made Easy: Millionaires and Billionaires Help You Crack the Code to Getting Rich" (Tạm dịch: Làm giàu dễ dàng: Các triệu phú và tỷ phú giúp bạn bẻ khóa mật mã để làm giàu), Tiến sĩ Greg Reid và đồng tác giả Gary M. Krebs đã chia sẻ các chiến lược thực tế do chính người giàu bật mí.

1. Mua đất cát

Ông trùm đất đai người Canada Brian Sidorsky chia sẻ một khái niệm mạnh mẽ đến mức thách thức trí tưởng tượng của bạn. Khi được hỏi làm thế nào để tích lũy tài sản từ mảnh đất cằn cỗi chưa phát triển, ông trả lời: "Thời gian biến đất cát thành của cải."

Chỉ cần dám đầu tư thời gian và mạo hiểm, những thứ vô giá trị hôm nay cũng có thể trở thành "mỏ vàng" trong tương lai.

Brian Sidorsky giải thích: "Tôi đã tìm thấy một thị trấn nhỏ ở Bắc Mỹ có tốc độ phát triển ổn định khoảng 20, 25% mỗi năm. Sau đó, tôi đã khoanh vùng những khu vực có thể phát triển mạnh mẽ, mua những lô đất có thể nằm xung quanh khu vực đó, trong phạm vi khoảng 8 dặm.”

“Khi đó, chúng gần như vô giá trị nên được bán khá rẻ. Một số khu vực được cho thuê lại để người dân địa phương có thể trồng trọt hoặc sản xuất. Như vậy, trong khi chờ đợi cơ hội tăng giá, tôi vẫn nhận được một phần thu nhập thụ động từ phần tài sản này,” ông cho biết.

Đến khi thị trấn phát triển, chỉ cần một vài mảnh đất nằm đúng khu vực phát triển thì giá trị của nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Nhờ vậy, Brian Sidorsky “may mắn thu về lợi nhuận gấp hàng trăm lần số tiền bỏ ra”.

2. Kết hợp những ý tưởng kinh doanh không liên quan

Gene Landrum đã làm được điều tưởng chừng như không thể khi thành lập Chuck E. Cheese's. Ông đã tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới bằng cách kết hợp nhiều ý tưởng khác nhau thành một chuỗi: thực phẩm, mang yếu tố gia đình và giải trí.

Sự thành công của ông đã đảo ngược các lối suy nghĩ cố hữu, thường tách biệt hoạt động ăn uống và giải trí dành cho trẻ nhỏ

Thức ăn: Trẻ nhỏ thườngthích pizza.

Giải trí: Trẻ nhỏsay mê các trò chơi điện tử, trò chơi đập chuột và khúc côn cầu...

Yếu tố gia đình: Các bậc phụ huynh có thể ngồi vào bàn, xả hơi và ăn uống trong khi con cái họ đang bận rộn khám phá trong khu vực trò chơi.

Khái niệm trung tâm giải trí theo chuỗi cửa hàng pizza kết hợp này chính là một cuộc cách mạng. Nó đảo ngược các lối suy nghĩ cố hữu, thường tách biệt hoạt động ăn uống và giải trí dành cho trẻ.

3. Tận dụng đồ cũ

Khi máy móc và các thiết bị văn phòng khác trở nên cũ kỹ, hầu hết các công ty đều coi đó là đồ bỏ đi. Họ làm gì với rác? Đương nhiên là ném ra ngoài.

Ron Klein lại không nhìn chúng như rác thải. Thay vào đó, ông ấy nhìn thấy cơ hội, đằng sau đó là tiền bạc.

Khi Klein điều hành General Associates, Inc., một công ty truyền thông dữ liệu, ông đã mua số lượng lớn thiết bị Teletype bị đào thải từ Công ty Western Union. Ông thực hiện tân trang lại thiết bị Teletype cũ và bán với giá rẻ cho các công ty truyền thông khác. Bên cạnh đó, General Associates đã chuyển đổi các thiết bị này thành máy điện báo đặc biệt dành cho người khiếm thính, khiếm thị với các thông điệp được in bằng chữ nổi như một dịch vụ đặc biệt.

Ông ấy đã tạo ra một cách sử dụng sáng tạo cho những thứ từng bị coi là rác rưởi. Từ đó, ông có được một “mỏ vàng” miễn phí.

4. Đi ngược lại xu hướng — kể cả bắt tay với đối thủ cạnh tranh của bạn

Một số người có thể coi cạnh tranh là xấu, nhưng các doanh nghiệp thường có thể vừa cạnh tranh, lại vừa giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn muốn khai trương nhà hàng của mình trên một con đường đất, không một bóng cửa hàng xung quanh, hay đặt nó trong dãy nhà hàng ẩm thực ở khu vực đẹp nhất của thị trấn, dù biết tỷ lệ cạnh tranh gay gắt?

Có đối thủ là sẽ có cạnh tranh, nhưng từ sự cạnh tranh, người ta tìm thấy các quan hệ hợp tác mới, để rồi cùng nhau phát triển. Ernesto Ancira Jr - người sở hữu một loạt đại lý ô tô ở khu vực San Antonio, đã chia sẻ quan niệm như vậy.

Một số người có thể coi cạnh tranh là xấu, nhưng các doanh nghiệp thường có thể vừa cạnh tranh, lại vừa giúp đỡ lẫn nhau. Ernesto Ancira cho rằng, nếu biết tận dụng, cách làm này mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp, cộng đồng và thậm chí cho chính doanh nghiệp của ông.

Khi nền kinh tế đi xuống, Ernesto đã cùng bắt tay với Hiệp hội đại lý ô tô Texas và các đơn vị khác trong ngành để đảo ngược hình ảnh tiêu cực của ngành công nghiệp ô tô tại khu vực này. Họ cùng chung tay tạo ra các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, tổ chức một số sự kiện… Khi đã tạo ra mức độ tin cậy bền vững giữa người tiêu dùng và đại lý, mọi người đều được hưởng lợi.

*Nguồn: BI