Quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm: Chiêu lừa đảo trực tuyến mới?

Những ngày gần đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam chia sẻ thông tin cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới. Theo cảnh báo này, người dân sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, bị chiếm đoạt tài sản khi quét mã QR trên phiếu trúng thưởng được gửi trong bưu phẩm do shipper chuyển đến.

Không chỉ được chia sẻ trên Facebook, thông tin cảnh báo hình thức lừa đảo mới nêu trên còn được nhiều người gửi vào các hội, nhóm trên mạng của các khu dân cư, tổ dân phố, với nội dung: “Hiện nay có người dân trên địa bàn đã nhận được bưu phẩm từ shipper, khi mở ra bên trong có phiếu cào trúng thưởng. Trên phiếu cào, khi cào ra có giải thưởng, để được nhận thưởng phải truy cập đường link trên mã QR và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng, đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất nguy hiểm…”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thông tin của Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam - VSEC, Công ty cổ phần An ninh mạng quốc gia Việt Nam - NCS và dự án ChongLuaDao, hiện chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị tấn công lừa đảo bằng hình thức quét mã QR trên phiếu dự thưởng hay phiếu trúng thưởng gửi trong gói hàng, bưu phẩm như cảnh báo được nhiều người chia sẻ trên mạng.

Dù vậy, các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến nghị người dân cũng nên cảnh giác với những hình thức lừa đảo tương tự. Chẳng hạn, như trong năm 2023, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT cũng đã phát đi cảnh báo, người dân đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email.

Những lưu ý về sự xuất hiện các mã QR độc hại bị phát tán dễ dàng trong các bài viết, hình ảnh thông qua các ứng dụng nhắn tin, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng rất cần thiết. Bởi có thể người dùng quét mã QR này sẽ bị chuyển hướng đến các trang quảng cáo cờ bạc kèm mã độc có thể bị cài đặt vào điện thoại.