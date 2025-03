Quốc gia châu Á từng đi trước Mỹ ít nhất 5 năm trong lĩnh vực chip - bán dẫn, có thời điểm thu nhập giàu 1,54 lần Mỹ, gấp 2,26 lần EU

Mở đầu bài viết, ông Bảo có trích dẫn một số đoạn trích trong cuốn sách bán chạt nhất tại Nhật Bản trong những năm 1989-1990 có tên “Nhật Bản có thể nói không: Tại sao Nhật Bản sẽ là người đứng đầu trong số những nước ngang hàng”, do Akio Morita, nhà sáng lập, chủ tịch SONY và Shintaro Ishihara, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Nhật Bản.

Ông viết: “Nhật Bản không cần phục tùng các yêu cầu của Mỹ vì chính Mỹ còn phụ thuộc vào các thiết bị bán dẫn của Nhật Bản, kể cả các thiết bị quân sự của Mỹ cũng cũng phụ thuộc vào những con chip của Nhật Bản”.

“Giờ đây Nhật Bản đang đi trước Mỹ ít nhất 5 năm trong lĩnh vực chip - bán dẫn và khoảng cách này đang được nới rộng”.

“Các thiết bị bán dẫn 1Mb được sử dụng trong máy tính, chứa hàng trăm triệu mạch điện trên một diện tích bằng 1/3 móng tay út của bạn, chỉ được sản xuất tại Nhật Bản. Nhật Bản chiếm gần 100% thị phần của các thiết bị bán dẫn 1 Mb này”.

“Dù là vũ khí hạt nhân tầm trung hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thứ đảm bảo độ chính xác của vũ khí không gì khác ngoài những chiếc máy tính nhỏ gọn, có độ chính xác cao”, “nếu không sử dụng các thiết bị bán dẫn của Nhật Bản thì không thể đảm bảo độ chính xác này”.

“Máy tính sử dụng chip của Nhật Bản là trung tâm sức mạnh quân sự và do đó là trung tâm của sức mạnh Nhật Bản”, “theo nghĩa đó, Nhật Bản đã trở thành quốc gia rất quan trọng”.

Thêm nữa, ông Ishihara còn đưa ra nhận xét rằng: Tính cách bẩm sinh của người Nhật bản vượt trội hơn tính cách người Mỹ; Chất lượng hàng hóa của Mỹ thấp vì trình độ của người lao động Mỹ thấp, còn trình độ học vấn của người lao động Nhật là vượt trội.

Không những thế, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Nhật Bản còn đi xa hơn khi nói rằng thậm chí Nhật Bản có thể cung cấp thiết bị bán dẫn tiên tiến của mình cho Liên Xô và làm thay đổi cán cân quân sự trong Chiến tranh Lạnh.

Ông Đỗ Cao Bảo - thành viên HĐQT Tập đoàn FPT

Cuốn sách “The Japan That Can Say No (Nhật Bản có thể nói không)” đã thực sự làm cho chính quyền Washington lo sợ và tức giận. Ngay lập tức CIA cho dịch sang tiếng Anh và cho lưu hành nội bộ trong giới chính trị, quốc phòng và ngoại giao Mỹ.

Các độc giả Mỹ “hoàn toàn phát cuồng” khi cố tìm cách để có được một bản in lậu do một nghị sĩ Mỹ đã tuồn bản dịch nội bộ ra bên ngoài.

Vị lãnh đạo của FPT nhận định, nếu trên đây chỉ là tiếng nói của một vài cá nhân người Nhật mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì người Mỹ chỉ giận giữ và phẫn nộ thôi, nhưng rất đáng tiếc là sự thống trị về công nghệ và thị phần chip bán dẫn 1Mb của Nhật Bản ở thời điểm 1989-1990 là sự thật không thể chối cãi.

Các hãng chip bán dẫn Nhật (Hitachi, Toshiba, Sony, Mitsubishi Electric) đã đánh bại thung lũng Silicon của Mỹ về DRAM.

Nhờ công nghệ chip bán dẫn vượt trội, Nhật Bản trở thành ông hoàng của các thiết bị điện tử với các thương hiệu Sony, Panasonic, Shap, Sanyo, Pioneer nổi tiếng có chất lượng cao, độ tin cậy tuyệt vời, mẫu mã đẹp.

Các hãng máy tính Nhật Bản như Fujitsu, Toshiba, NEC, Sony Vaio cũng nổi tiếng không kém. Hãng Fujitsu không những mua lại hãng máy tính lớn ICL của Anh mà còn cho ra đời các máy tính lớn mainframe có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Trong lĩnh vực ô tô, chiếc xe Lexus của Toyota trở thành chiếc xe hạng sang bán chạy nhất nước Mỹ, vượt cả Mercedes-Benz và BMW (năm 1991).

Người Mỹ càng lo sợ hơn khi Nhật Bản đã áp sát Mỹ về qui mô nền kinh tế, vượt trội Mỹ về sự giàu có. Năm 1995, thu nhập trên đầu người của Nhật cao gấp 1,54 lần Mỹ (Nhật Bản giàu thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Luxemburg và Thụy Sĩ).

Nếu như năm 1980, qui mô nền kinh tế (GDP) của Nhật Bản chỉ bằng 39,8% Mỹ, thì đến năm 1988 đã bằng 59,7% Mỹ và năm 1995 đã bằng 72% Mỹ trong khi dân số chỉ bằng 39% (Mỹ 7.640 tỷ USD, Nhật Bản 5.546 tỷ USD, Đức 2.595 tỷ USD, Pháp 1.596 tỷ USD, Anh 1.345 tỷ USD).

Nếu như năm 1980, GDP trên đầu người của Nhật Bản là 9.672 USD, của Mỹ là 12.553 USD, của EU là 8.543 USD thì đến năm 1995 GDP trên đầu người của Nhật Bản là 44.210 USD, của Mỹ là 28.671 USD, của EU là 19.566 USD (Nhật Bản gấp 1,54 lần Mỹ, gấp 2,26 lần EU).