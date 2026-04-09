Quốc gia châu Âu là cổ đông lớn nhất thế giới, thực hiện 10.000 khoản đầu tư vào 7.200 doanh nghiệp, sở hữu một phần kinh tế toàn cầu

Câu chuyện Na Uy “phá bỏ lời nguyền dầu mỏ”, tạo ra Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu (Government Pension Fund Global – GPFG, hay tên gọi khác là Oid Fund Norway), là kho tiền 2.000 tỷ USD chuyên đi đầu tư ra nước ngoài để tạo ra của cải lâu dài đã được nhiều người biết tới.

Theo đó, quỹ hiện đầu tư tại khoảng 68 quốc gia với hơn 10.000 khoản đầu tư riêng lẻ, trải rộng từ cổ phiếu, trái phiếu cho đến bất động sản và hạ tầng năng lượng. Danh mục này không chỉ đa dạng về địa lý, mà còn bao phủ gần như toàn bộ các ngành kinh tế quan trọng trên toàn cầu.

Trụ cột lớn nhất của quỹ là cổ phiếu, chiếm khoảng 71% tổng giá trị, tương đương hơn 15,1 nghìn tỷ kroner. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược: Chấp nhận biến động trong ngắn hạn để đổi lấy tăng trưởng dài hạn. Thông qua danh mục này, quỹ nắm giữ cổ phần tại khoảng 7.200 doanh nghiệp trên 68 quốc gia, từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, ngân hàng, hãng tiêu dùng, cho đến các công ty công nghiệp và năng lượng.

Ở quy mô hiện tại, quỹ nắm giữ khoảng 1,5% tổng giá trị cổ phiếu niêm yết toàn cầu, một con số đủ để biến Na Uy, về mặt tài chính, trở thành một trong những “cổ đông thầm lặng” lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đằng sau kho tiền khổng lồ đó còn là cả một nghệ thuật đầu tư, tái tạo tài sản tuyệt vời giúp quốc gia châu Âu này có thể thịnh vượng muôn đời.

QUY TẮC GIỚI HẠN CHI TIÊU

Nếu chiến lược đầu tư là “động cơ” tạo ra giá trị, thì quy tắc chi tiêu chính là “phanh” giúp Na Uy không tự phá hỏng thành quả của mình. Điểm đặc biệt là quốc gia này áp dụng kỷ luật tài khóa gần như cứng rắn ngang với kỷ luật đầu tư: Dù sở hữu một quỹ trị giá hàng nghìn tỷ USD, chính phủ vẫn không được phép sử dụng tùy ý.

Mỗi năm, ngân sách nhà nước chỉ được rút một phần nhỏ từ quỹ, một tỷ lệ tưởng chừng khiêm tốn, nhưng thực tế vẫn chiếm gần 1/5 tổng chi tiêu quốc gia. Điều quan trọng không nằm ở con số tuyệt đối, mà ở nguyên tắc: Chi tiêu phải nằm trong giới hạn cho phép, bất kể quy mô quỹ lớn đến đâu.

Nguyên tắc đó được cụ thể hóa bằng “quy tắc 3%”, một trong những cơ chế tài khóa nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, chính phủ chỉ được sử dụng phần lợi suất thực kỳ vọng của quỹ, ước tính khoảng 3% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc phần vốn gốc, tức tài sản tích lũy từ dầu mỏ và đầu tư gần như được “đóng băng” và bảo toàn. Nhà nước chỉ tiêu phần lợi nhuận, không tiêu vào “gốc”.

Đây chính là điểm tách biệt Na Uy với nhiều quốc gia giàu tài nguyên khác: Họ không xem tài nguyên là nguồn để chi tiêu, mà là nguồn để tạo ra dòng thu nhập vĩnh viễn.

Trên thực tế, quy tắc này còn đóng vai trò như một công cụ ổn định kinh tế vĩ mô. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, chính phủ có thể linh hoạt sử dụng nhiều hơn phần lợi nhuận từ quỹ để kích thích tăng trưởng. Ngược lại, trong giai đoạn kinh tế thuận lợi, mức chi sẽ được tiết chế. Thặng dư ngân sách tiếp tục được tích lũy vào quỹ, trong khi thâm hụt có thể được bù đắp một cách có kiểm soát.

Cơ chế này giúp Na Uy “làm phẳng” chu kỳ kinh tế, giảm biên độ lên xuống của nền kinh tế mà không phải đánh đổi bằng việc tiêu hao tài sản dài hạn. Nói cách khác, quỹ không chỉ là nguồn tiền, mà còn là một công cụ điều tiết kinh tế cực kỳ hiệu quả.

CƠ CHẾ QUẢN TRỊ

Một quỹ lớn đến mức nắm giữ cổ phần toàn cầu sẽ rất dễ trở thành “miếng mồi” cho các quyết định mang tính chính trị ngắn hạn. Nhưng Na Uy đã thiết kế một cơ chế quản trị nhằm triệt tiêu rủi ro đó ngay từ đầu.

Trách nhiệm tối cao thuộc về chính phủ và quốc hội, những cơ quan đại diện cho người dân, có nhiệm vụ xác định khung chiến lược, mức độ chấp nhận rủi ro và các nguyên tắc vận hành. Tuy nhiên, họ không can thiệp vào các quyết định đầu tư cụ thể.

Phần vận hành hàng ngày được giao cho Norges Bank Investment Management (NBIM), một tổ chức chuyên nghiệp trực thuộc ngân hàng trung ương, hoạt động theo ủy quyền của Bộ Tài chính. NBIM chịu trách nhiệm triển khai chiến lược, quản lý danh mục, thực hiện giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận trong khuôn khổ đã được phê duyệt.

Cấu trúc này tạo ra một sự cân bằng hiếm có: Vừa đảm bảo tính minh bạch và giám sát dân chủ, vừa giữ cho hoạt động đầu tư tách biệt khỏi áp lực chính trị và chu kỳ bầu cử. Các quyết định đầu tư vì thế không bị chi phối bởi mục tiêu ngắn hạn, mà bám sát logic thị trường và tầm nhìn dài hạn.

Bên cạnh đó, quỹ còn vận hành với mức độ minh bạch rất cao: Danh mục đầu tư, hiệu suất, thậm chí các tiêu chí đạo đức đều được công khai. Điều này không chỉ tạo niềm tin trong nước, mà còn củng cố uy tín của quỹ trên thị trường quốc tế.

Nói đơn giản, Na Uy không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn xây dựng được một hệ thống để đảm bảo tiền được quản lý đúng cách, trong một thời gian rất dài.

CHUẨN BỊ CHO THỜI KỲ HẬU DẦU MỎ

Điểm đáng chú ý nhất trong toàn bộ mô hình của Na Uy là: Họ chưa bao giờ coi dầu mỏ là nền tảng vĩnh viễn. Ngay từ đầu, quốc gia này đã chấp nhận một thực tế: Dầu sẽ cạn, và khi điều đó xảy ra, nền kinh tế phải đứng vững mà không còn phụ thuộc vào tài nguyên.

Chính vì vậy, quỹ dầu mỏ không chỉ là công cụ quản lý hiện tại, mà còn là “cầu nối” sang tương lai. Thông qua việc đầu tư toàn cầu và giới hạn chi tiêu nghiêm ngặt, Na Uy đã chuyển hóa nguồn thu mang tính tạm thời thành một nền tảng tài chính có khả năng tồn tại lâu dài.

Khi sản lượng dầu suy giảm trong những thập kỷ tới, dòng tiền từ quỹ thay vì từ dầu sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột, tài trợ cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, hạ tầng và hệ thống lương hưu. Điều này giúp quốc gia duy trì mức sống cao mà không cần dựa vào tài nguyên mới.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện của Na Uy cho thấy một điều quan trọng: Tài nguyên thiên nhiên không tự động mang lại thịnh vượng. Thậm chí, nếu quản lý kém, nó còn có thể trở thành gánh nặng. Sự khác biệt nằm ở cách một quốc gia lựa chọn hành xử với nguồn tài sản đó.

Na Uy đã chọn con đường khó hơn, kiên nhẫn thay vì vội vàng, kỷ luật thay vì tiêu xài, dài hạn thay vì ngắn hạn. Và chính những lựa chọn đó đã biến một nguồn tài nguyên hữu hạn thành một hệ thống tạo ra của cải gần như vô hạn theo thời gian.

Theo: ﻿GPFG, The Economist