Quốc gia Đông Nam Á bất ngờ “tiếp quản” dự án 7,3 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư: Nợ được gia hạn tới 80 năm

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho biết hôm 8/9 rằng, Quỹ Đầu tư Quốc gia Indonesia (INA), hoặc một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính của ông, sẽ tiếp quản công ty vận hành tuyến đường sắt cao tốc trị giá 7,3 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư tại Indonesia vào tuần tới.

Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Indonesia dài 142 km, với tốc độ lên tới 350 km/h, giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa thủ đô Jakarta và Bandung - thủ phủ đông dân cư của tỉnh Tây Java - từ 3 tiếng xuống còn 40 phút.

Tuyến đường sắt này bắt đầu hoạt động từ năm 2023 - tám năm sau khi dự án được trao cho một liên doanh giữa các công ty nhà nước Indonesia và Trung Quốc.

Hành khách chụp ảnh với đoàn tàu cao tốc Whoosh tại ga Halim, Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP

Được biết đến rộng rãi với tên gọi "Whoosh" , dự án của Indonesia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc này đã gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có chi phí tăng vọt. Năm 2025, Indonesia bắt đầu đàm phán với Trung Quốc để tái cấu trúc nợ của dự án.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Purbaya cho biết một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Indonesia sẽ tiếp quản 60% cổ phần của công ty vận hành tuyến đường sắt, trong khi các công ty Trung Quốc sẽ giữ lại 40%.

Tuy nhiên, ông Purbaya cho biết vào ngày 8/9 rằng các nhà chức trách Indonesia đang cân nhắc xem nên chuyển nhượng cổ phần cho INA hay Sarana Multi Infrastructure (SMI) - một cơ quan đầu tư tài chính thuộc bộ của ông.

"Có thể chúng tôi sẽ sử dụng SMI và INA, hoặc có thể chỉ một trong hai", Bộ trưởng Tài chính Indonesia nói với các phóng viên.

Ông Purbaya cho biết cổ phần sẽ được chuyển nhượng vào ngày 15/9.

Ông Purbaya không nói rõ liệu cổ đông hiện tại - một liên danh do công ty đường sắt nhà nước Kereta Api Indonesia dẫn đầu - có được bồi thường cho việc chuyển nhượng hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết cổ đông kiểm soát mới sẽ chịu trách nhiệm trả khoản vay còn tồn đọng của dự án.

Ông Purbaya cũng cho biết, sau các cuộc đàm phán tái cấu trúc, Trung Quốc đã đồng ý gia hạn khoản vay lên 80 năm.

Theo Reuters, khoản vay ban đầu trị giá 4,5 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc có thời hạn 40 năm với thời gian ân hạn 10 năm. Sau đó, Indonesia đã vay thêm các khoản khác để bù đắp chi phí vượt dự toán của dự án.

Bộ trưởng Purbaya cho biết, tuyến đường sắt này sẽ còn được mở rộng thêm khoảng 700 km về phía đông, nối tới Surabaya – thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Ông không đề cập đến nguồn vốn cho việc mở rộng này.