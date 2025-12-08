Quốc hội thảo luận loạt cơ chế đặc thù cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ngân sách 2025

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, sáng nay (8/12), sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ thảo luận phiên toàn thể về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô Hà Nội; các Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 năm 2025. Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Chiều nay, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.