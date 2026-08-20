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Quốc hội tiếp tục thảo luận việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 20/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 20/8 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường và ở tổ về các dự án luật, Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Quốc hội tiếp tục thảo luận việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 – 2035. Ảnh: Quang Vinh

Trước đó, ngày 19/8, trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đề xuất tên chương trình sau tích hợp là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Chính phủ cũng đề xuất giữ nguyên dự kiến tổng nguồn lực khoảng 808.558 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ rà soát, quyết định cơ cấu từng nguồn vốn, cơ cấu chi đầu tư và chi thường xuyên của ngân sách Trung ương bảo đảm triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Bộ trưởng cũng khẳng định, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện nhất quán theo nguyên tắc “không tích hợp cơ học, không làm thay đổi, thu hẹp hoặc sai lệch các mục tiêu Quốc hội đã quyết định”; tổ chức lại nhiệm vụ để giảm giao thoa, trùng lặp, giảm đầu mối, giảm trung gian, tăng phân cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Việc thống nhất không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, thời gian thực hiện, tổng nguồn lực và không làm mất đi các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội quyết định đối với 4 chương trình. Điều chỉnh chủ yếu là tổ chức lại nhiệm vụ và phương thức quản lý để khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, Chương trình gồm 7 nhóm nhiệm vụ: Phát triển hạ tầng thiết yếu, bảo vệ môi trường; Phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, việc làm và thu nhập; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Bảo tồn và phát triển văn hóa; Chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, trong đó ưu tiên nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, tái định cư, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, vùng dược liệu; Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyển đổi số, kiểm tra, đánh giá và truyền thông.

Theo Anh Vũ - Việt Thắng

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
quốc hội

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