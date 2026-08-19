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Được hoàn tiền khám chữa bệnh BHYT ngay tại cơ sở khám

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước đây người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả lớn hơn số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở muốn nhận lại tiền hoàn trả phải trực tiếp mang hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm thủ tục thanh toán thì nay sẽ được giải quyết ngay tại cơ sở khám chữa bệnh.

Theo BHXH TPHCM, trước đây, khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, người bệnh phải lưu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ cùng chi trả của các lần khám chữa bệnh trong năm, sau đó trực tiếp mang hồ sơ đến cơ quan BHXH để làm thủ tục đề nghị thanh toán lại số tiền cùng chi trả vượt mức hoặc xin cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Việc này mất nhiều thời gian, công sức đi lại và tạo áp lực quản lý chứng từ đối với người bệnh.

Hiện nay những thủ tục này sẽ được giải quyết ngay tại cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế cơ quan BHXH có trách nhiệm tổng hợp thông tin số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính của người bệnh, thời điểm người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và thông báo trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Cơ sở khám chữa bệnh căn cứ số tiền cùng chi trả lũy kế và thời điểm người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên để xác định thời điểm người bệnh đủ điều kiện để được hưởng miễn cùng chi trả trong lần khám chữa bệnh của người bệnh.

Người dân khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Phạm Thọ

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh xác định chi phí thuộc phạm vi, quyền lợi BHYT và chi phí cùng chi trả của người bệnh hoặc gửi dữ liệu thanh toán không đúng quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT thì cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm. Trường hợp cơ quan BHXH không công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định để làm cơ sở tra cứu thì cơ quan BHXH chịu trách nhiệm.

Theo BHXH TP HCM, cơ quan BHXH chủ động tổng hợp, cập nhật thường xuyên thông tin về số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính của từng người bệnh, cùng thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, và công khai dữ liệu này trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Đến nay, Cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh của BHXH Việt Nam đã hoàn tất việc tổng hợp, cung cấp thông tin cùng chi trả lũy kế của người bệnh tại thời điểm đủ điều kiện, làm căn cứ để cơ sở khám chữa bệnh xác định quyền lợi ngay trong quá trình khám chữa bệnh mà không phải chờ người bệnh cung cấp giấy tờ.

BHXH TP HCM cũng cho biết, về phía người tham gia BHYT, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, người dân chỉ cần xuất trình thẻ BHYT (hoặc thông tin thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID). Nếu số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính đạt đủ mốc theo quy định, hệ thống dữ liệu liên thông tại cơ sở khám chữa bệnh sẽ tự động nhận diện và thực hiện miễn 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm đó.

Khanh Lê

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
bảo hiểm

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