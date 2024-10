Quý 1 NĐ 2024-2025: TTC AgriS ghi nhận KQKD tích cực, doanh thu FBMC tăng trưởng 3 lần

Quý 1 Niên độ (NĐ) 2024-2025, TTC AgriS vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược tập trung vào các hoạt động cốt lõi và kiểm soát hiệu quả chi phí dù gặp những thách thức lớn từ biến động tỷ giá và đà giảm của giá đường. Cụ thể, Doanh thu thuần Quý 1 NĐ 2024-2025 đạt ~ 6.822 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, hoàn thành 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt ~ 265 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 29% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt ~ 228 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Đồng thời, Biên lợi nhuận gộp cải thiện, đạt hơn 12,3%, tăng so với 10,9% của cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ hơn 344,3 ngàn tấn Đường, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó, Kênh Xuất khẩu và kênh MNC nội địa đều tăng trưởng tốt, với mức tăng lần lượt là 11% và 32% so với cùng kỳ.

Mảng FBMC là một điểm sáng trong bức tranh kinh doanh Quý 1 này, khi doanh thu tăng trưởng ấn tượng và đạt 108 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ niên độ trước nhờ vào việc Công ty liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng mới như C-Cane Crush và nước dừa XIM đóng chai. TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu mảng FBMC chiếm 40% trong tổng doanh thu vào năm 2030.

Ngày 8/8/2024 vừa qua, Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My đã giới thiệu ra mắt sản phẩm nước tăng lực C-CANE CRUSH với thành phần nước mía tự nhiên – Đánh dấu bước tăng tốc của TTC AgriS trên đường đua sản xuất và cung ứng các sản phẩm F&B có nguồn gốc tự nhiên

Tính tại thời điểm 30/09/2024, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản đạt hơn 34.369 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Công ty.

TTC AgriS đẩy mạnh hoạt động R&D các dòng sản phẩm mới, M&A các công ty cùng ngành, tập trung vào hoạt động lõi, thúc đẩy tiến trình tham gia vào thị trường FBMC (Food Beverage - Milk - Confectionery) toàn cầu

Tận dụng lợi thế cạnh tranh khi sở hữu vùng nguyên liệu xuyên biên giới tại 4 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc lên gần 72.000 ha, TTC AgriS liên tục đẩy mạnh các hoạt động R&D nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị cây trồng và danh mục sản phẩm từ các cây trồng mía, dừa, chuối, gạo,…Tính đến thời điểm 30/6/2024, TTC AgriS sở hữu danh mục với gần 200 dòng sản phẩm, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó với hơn 30 sản phẩm thức uống dinh dưỡng từ thiên nhiên. Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện 11 dòng sản phẩm từ Gạo. Năm vừa qua, Công ty đã thành công đưa các dòng sản phẩm mang thương hiệu TTC AgriS đến tay người tiêu dùng và có mặt tại 69 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng 38% so với cùng kỳ.

TTC AgriS sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng với gần 200 dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên - là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030

TTC AgriS cũng thông qua hoạt động M&A các công ty cùng ngành có năng lực sản xuất và cung ứng cho thị trường quốc tế để đẩy nhanh tiến trình tham gia vào thị trường FBMC toàn cầu. Tháng 9/2024 vừa qua, TTC AgriS công bố hoàn tất khoản đầu tư 1,5 triệu AUD vốn vào East Forged - một ông ty sản xuất trà ủ lạnh nitro (cold brew nitro tea) của Úc thông qua Công ty con - Global Mind Australia (GMAA). Tháng 10/2024, Công ty thông báo chủ chương đầu tư dự kiến tối đa khoảng 40% vốn điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và thương mại các các sản phẩm từ dừa, thời gian thực hiện từ tháng 10/2024 đến khi hoàn tất, trong niên độ 2024-2025. Việc đầu tư thành công vào East Forged và sắp tới là Betrimex sẽ góp phần củng cố nội lực của TTC AgriS trong việc đón đầu xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng, cũng như hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt của Công ty trong chiến lược mở rộng sang ngành hàng FBMC.

Theo định hướng chiến lược, bên cạnh hoạt động M&A, TTC AgriS sẽ đẩy mạnh chào bán, tái cấu trúc danh mục các khoản đầu tư không thuộc chuỗi giá trị nông nghiệp để tập trung toàn lực vào các hoạt động lõi của Công ty, hướng tới đem lại giá trị cao cho các Cổ đông cũng như Bên liên quan.

Ông Justin McGowan - Tổng giám đốc Thương mại và Đầu tư Queensland (hàng dưới, bên trái), Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS (hàng dưới, bên phải), Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên - Tổng giám đốc GMAA (hàng trên, bên trái) và Bà Kym Cooper - Nhà sáng lập East Forged (hàng trên, bên phải) trong lễ ký kết tổ chức tại Văn phòng Thương mại và Đầu tư Queensland, Australia

Đại hội đồng cổ đông TTC AgriS: Bà Đặng Huỳnh Ức My khẳng định sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính, tập trung vào hoạt động lõi

Ngày 24/10 vừa qua, TTC AgriS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2023-2024. Chia sẻ về định chiến lược kinh doanh của TTC AgriS, Chủ tịch HĐQT, Bà Đặng Huỳnh Ức My nhấn mạnh: "Chúng tôi đã kiện toàn thành công Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn và Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp, hướng tới mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng năm 2030 và Net Zero năm 2035. Sắp tới, TTC AgriS sẽ tập trung đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư thêm nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống và bánh kẹo nhằm theo sát định hướng tham gia 100% vào chuỗi giá trị FBMC toàn cầu, đặc biệt chúng tôi sẽ đẩy mạnh chào bán, tái cấu trúc danh mục các khoản đầu tư không thuộc chuỗi giá trị nông nghiệp để tập trung toàn lực vào các hoạt động lõi của Công ty, hướng tới đem lại giá trị cao cho các Cổ đông cũng như Bên liên quan".

Bà Đặng Huỳnh Ức My phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024

Trong thời gian qua, TTC AgriS đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ, trở thành điểm đến "xanh" hấp dẫn của các định chế tài chính quốc tế hàng đầu. Chỉ trong vòng 1 năm gần nhất, TTC AgriS đã huy động 270 triệu USD nguồn vốn ngoại từ các định chế và ngân hàng quốc tế như IFC, FCB, E.SUN,... đáp ứng cho nhu cầu mở rộng phạm vị thương mại toàn cầu. Ngay trong tháng 10, TTC AgriS vừa công bố sẽ hoàn tất nhận khoản tài trợ vốn từ SACE S.p.A và ING với tổng giá trị 42 triệu USD. TTC AgriS và ING cũng đánh dấu bước tiến đồng hành chiến lược mang nông sản Việt ra thị trường quốc tế cũng như thúc đẩy phát triển thương mại F&B (Thực phẩm và Đồ uống) tại Singapore và Úc, đặc biệt thúc đẩy đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững tại Úc thông qua Biên bản Ghi nhớ (Memorandum of Understanding - MOU) về việc tài trợ khoản vay vốn 100 triệu USD. TTC AgriS hiện là doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn của Chương trình SACE Push Strategy - Chương trình bảo lãnh tài trợ vốn của SACE S.p.A. phối hợp với ngân hàng ING của Hà Lan.

Với những bước tiến vững chắc, TTC AgriS khẳng định vai trò tiên phong và vị thế của doanh nghiệp nông nghiệp đầu ngành. Trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Công ty cam kết gia tăng giá trị bền vững cho tất cả các Bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị trách nhiệm của TTC AgriS.