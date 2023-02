Quý 4 thua lỗ, chủ quản “Vua bút bi” Thiên Long vẫn báo lãi kỷ lục năm 2022

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã: TLG) , doanh thu thuần giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt gần 741 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng 1% khiến lợi nhuận gộp “đi lùi” 15% xuống còn 296 tỷ đồng. Do đó, biên lãi gộp bị co hẹp lại còn 40% trong quý 4/2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính mang về 25 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với quý 4/2021. Chi phí tài chính lại tăng mạnh từ 3 tỷ đồng trong quý 4 năm trước lên 19 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, “vua bút bi” Thiên Long ghi nhận lỗ sau thuế gần 3 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi lớn trên 97 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của công ty mẹ đạt 2,5 tỷ đồng.

Theo giải trình, Tập đoàn Thiên long cho biết doanh thu quý 4 sụt giảm do thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn, tỷ giá nội tệ của các nước biến động mạnh so với đồng Đô la Mỹ nên nhập hàng chững lại. Trong khi đó, quý 4 năm 2021 bùng nổ về doanh thu do thị trường trong nước và xuất khẩu mở cửa hoạt động trở lại sau giãn cách dịch bệnh.

Đồng thời, công ty phải đầu tư gia tăng hình ảnh thương hiệu trong quý 4/2022 lẫn sức cạnh tranh trong nước; tăng cường chương trình hỗ trợ bán hàng các điểm bán trong và ngoài nước. Những nguyên nhân trên khiến công ty thua lỗ.

Lũy kế cả năm 2022, dù kinh doanh thua lỗ trong quý cuối năm nhưng doanh nghiệp vẫn báo doanh thu đạt hơn 3.520 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 401 tỷ đồng; tương đương tăng trưởng lần lượt 32% và 45% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi hoạt động của chủ quản thương hiệu bút bi Thiên Long.

Lý giải nguyên nhân kết quả kinh doanh cả năm tăng trưởng cao, công ty cho biết tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Đồng thời, việc tái cấu trúc các kênh bán hàng, gia tăng hiệu quả bán hàng và dự trữ nguyên vật liệu giá thấp dẫn đến giá thành sản xuất được tối ưu.

Với kết quả đạt được, Tập đoàn Thiên Long đã vượt hơn 8% chỉ tiêu doanh thu và 43% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của TLG đạt 2.869 tỷ đồng tăng 420 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, danh mục hàng tồn kho tăng mạnh nhất về con số tuyệt đối với mức tăng 220 tỷ đồng đạt trên 914 tỷ đồng (chiếm hơn 1/3 tổng tài sản).

Vốn chủ sở hữu đạt 1.958 tỷ đồng tăng 132 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022 đạt xấp xỉ 555 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang vay nợ tổng cộng gần 250 tỷ đồng, giảm 60 tỷ so với đầu năm.