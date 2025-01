Quý bà Thái Lan luôn chiếm spotlight trên khán đài nhờ nhan sắc U60 đẹp đỉnh cao, ngắm ảnh hồi trẻ lại càng thêm choáng

Quý bà Madam Pang là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bà luôn xuất hiện bên cạnh các cầu thủ Thái Lan trong những trận đấu quan trọng, và đồng thời chiếm luôn spotlight trên khán đài với ngoại hình xinh đẹp, phong thái quyền lực.

Madam Pang có tên thật là Nuanphan Lamsam, sinh năm 1966 tại Bangkok, Thái Lan. Hiện bà là CEO của Công ty Bảo hiểm Muangthai, Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan. Bên cạnh đó, bà còn sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu hàng hiệu quốc tế về Thái Lan. Với sự nghiệp rực rỡ, Madam Pang không chỉ là mẫu phụ nữ thành công mà còn được ngưỡng mộ về nhan sắc không tuổi.

Ở tuổi 59, Madam Pang vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, vóc dáng thon gọn. Những bức ảnh thời thanh xuân của bà còn khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn. Năm 22 tuổi, Madam Pang vừa tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn và chuẩn bị du học Mỹ. Khi ấy, bà xuất hiện trên bìa Tạp chí Phụ nữ tháng 8/1988 với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào chẳng thua kém gì các diễn viên, người mẫu hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng so với thời trẻ thì giờ đây Madam Pang trông sắc sảo và sang trọng hơn.

Nhan sắc thời trẻ của Madam Pang.

Madam Pang giữ nhan sắc U60 đẹp đỉnh cao nhờ KHÔNG uống loại nước này

Bí quyết để giữ gìn nhan sắc tuổi U60 của Madam Pang bao gồm: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, không kiêng khem quá mức, ăn đủ bữa, ưu tiên trái cây và thực phẩm tươi. Đặc biệt, bà uống nhiều nước lọc mỗi ngày, tuyệt đối không dùng 2 loại nước là rượu và nước ngọt.

Vì sao lại vậy?

1. Rượu có thể gây hại cho da qua nhiều cách

- Mất nước: Rượu là một chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn. Mất nước làm giảm độ ẩm của da, dẫn đến tình trạng da khô, xỉn màu và dễ hình thành nếp nhăn.

- Gây viêm và đỏ da: Rượu kích thích viêm nhiễm trong cơ thể, làm tăng nguy cơ các vấn đề về da như mụn trứng cá, bệnh rosacea (đỏ mặt) và sưng tấy. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Academy of Dermatology (2017) cho thấy tiêu thụ rượu, đặc biệt là rượu vang trắng, rượu mạnh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh rosacea.

- Tổn hại collagen và elastin: Rượu làm tăng sản xuất gốc tự do, gây tổn thương tế bào da, làm suy giảm collagen và elastin. Kết quả là da mất đi sự đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ.

- Làm gián đoạn giấc ngủ: Rượu ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, trong khi giấc ngủ kém làm tăng hormone cortisol (hormone gây stress), góp phần gây lão hóa da.

2. Nước ngọt và tác động tiêu cực đến làn da

- Hàm lượng đường cao gây hại: Nước ngọt chứa lượng đường lớn. Tiêu thụ đường cao có liên quan đến quá trình glycation. Glycation là quá trình các phân tử đường liên kết với protein, làm tổn thương collagen và elastin, khiến da mất đàn hồi, nhanh lão hóa. Một nghiên cứu trên tạp chí Dermato-Endocrinology (2012) đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ đường cao và lão hóa sớm.

- Tăng nguy cơ mụn trứng cá: Đường trong nước ngọt có chỉ số đường huyết (GI) cao, gây tăng đột biến insulin. Insulin cao làm kích thích sản xuất dầu (bã nhờn), gây tắc nghẽn lỗ chân lông và phát triển mụn trứng cá.

- Làm giảm độ pH của da: Nước ngọt có tính axit cao, có thể ảnh hưởng đến độ pH tự nhiên của da, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị vi khuẩn xâm nhập và kích ứng.

Rượu và nước ngọt không chỉ làm tăng nguy cơ lão hóa sớm mà còn gây ra các vấn đề cụ thể như khô da, mụn trứng cá, mất đàn hồi. Để bảo vệ làn da, các chuyên gia khuyên nên hạn chế tiêu thụ rượu và nước ngọt, thay vào đó uống nước lọc, trà xanh hoặc các loại nước ép tự nhiên giàu chất chống oxy hóa.

Ngoài ra, Madam Pang hàng ngày còn dành thời gian chạy bộ trên máy 40 phút mỗi ngày để giữ vóc dáng và tăng cường sức khỏe. Dù bận rộn với công việc, bà luôn đảm bảo ngủ đủ giấc để cơ thể được nghỉ ngơi và giảm căng thẳng.

Với lối sống khoa học và sự chăm sóc bản thân, Madam Pang chính là minh chứng rõ nét cho câu nói: "Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là bạn trông như bao nhiêu tuổi".