Quỹ đầu tư Anh quốc Actis rót hơn 20 triệu USD vào KCN An Phát 1 của Nhựa An Phát Xanh

Tập đoàn An Phát Holdings (mã CK: APH) và Quỹ đầu tư hàng đầu về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững Actis vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong 2 lĩnh vực: phát triển khu công nghiệp và nhà xưởng, kho bãi cho thuê. Theo đó, Actis sẽ đầu tư hơn 20 triệu USD vào KCN An Phát 1 để sở hữu 49% cổ phần. Bên cạnh đó, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác phát triển dự án mở rộng và cho thuê nhà xưởng, kho bãi trị giá lên tới 250 triệu USD.

Ông Phạm Văn Tuấn (trái), Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings kí kết hợp tác với Actis.

Chia sẻ về quyết định đầu tư phát triển dự án bất động sản công nghiệp tiên phong tại Việt Nam và bắt tay hợp tác với An Phát Holdings, ông Brian Chinappi, Giám đốc phụ trách lĩnh vực Bất động sản Châu Á của Actis nói: "Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp và hậu cần logistics nằm trong chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bền vững của chúng tôi tại các thị trường phát triển châu Á và toàn cầu. Chúng tôi nhận thấy những cơ hội hấp dẫn để theo đuổi chiến lược của mình trong lĩnh vực này nhờ vào những yếu tố mà ở Actis chúng tôi gọi là "4D": Sự thay đổi nhân khẩu học (Demographic shifts), Chuyển đổi số (Digital disruption), Thiếu hụt nguồn cung (Deficient supply) và Nhu cầu cho lĩnh vực này (Demand for yield). Thị trường bất động sản công nghiệp và hậu cần của Việt Nam đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng vượt bậc nhờ vào làn sóng chuyển dịch sản xuất; xuất nhập khẩu trong nước tăng trưởng mạnh và sự chuyển dịch nhanh chóng sang bán lẻ thương mại điện tử.

An Phát Holdings là doanh nghiệp có bề dày thành tích và kinh nhiệm trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, có chiến lược rõ ràng. Hơn nữa cả Actis và An Phát Holdings đều cùng chung định hướng cam kết phát triển bền vững. Đầu tư phát triển dự án KCN An Phát 1 là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa An Phát Holdings và Actis. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ cùng nhau phát triển các dự án khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi trên quy mô lớn".

Chia sẻ về việc hợp tác, ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings đánh giá: "Đây sẽ là bước đầu trong quá trình hợp tác lâu dài giữa An Phát Holdings và Actis, nhằm phát triển An Phát 1 thành khu công nghiệp hàng đầu miền Bắc. Với chúng tôi, sự hợp tác lần này không chỉ là việc cấp vốn, đó còn giúp An Phát Holdings có thêm nguồn lực để triển khai các dự án mới, mở rộng tiềm năng của mảng bất động sản khu công nghiệp. Đồng thời, sự hợp tác giúp chúng tôi nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phát triển tối đa năng lực vận hành khu công nghiệp An Phát 1".

Ông Đinh Xuân Cường, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc An Phát Holdings đánh giá sự hợp tác lần này giúp An Phát Holdings có thêm nguồn lực để triển khai các dự án mới

Actis là nhà đầu tư toàn cầu về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Quỹ đầu tư này đã có nhiều năm kinh nhiệm và bề dày hoạt động tại các thị trường mới nổi tại Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, huy động hơn 19 tỷ USD với hơn 260 khoản đầu tư trong suốt 20 năm qua. Actis đã làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu thế giới để nắm bắt cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm và phương pháp tiếp cận dựa trên giá trị, Actis mang lại lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà đầu tư và tác động tích cực mang tính chuyển đổi cho các quốc gia, thành phố, cộng đồng mà Actis đã đầu tư. Hiện tại, Actis có đội ngũ hơn 120 chuyên gia đầu tư, làm việc tại 17 văn phòng trên toàn cầu.

KCN An Phát 1 là dự án thuộc Công ty Cổ phần KCN Kỹ thuật cao An Phát 1, là công ty con của Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA), thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings. KCN An Phát 1 cũng là một trong 04 khu công nghiệp mới tiêu biểu của tỉnh Hải Dương, với diện tích 180ha giai đoạn 1 và có vốn điều lệ là 375 tỷ. Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp dự kiến sẽ thu hút 50 – 70 nhà máy sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động, và đạt tỉ lệ cho thuê 100% vào năm 2024.

Mục tiêu của An Phát 1 là phát triển hạ tầng khu công nghiệp kĩ thuật cao, thân thiện môi trường hàng đầu Hải Dương, nơi thu hút nhà đầu tư từ nhiều lĩnh vực như điện tử, thực phẩm và đồ uống (F&B), nhựa, ép phun, công nghiệp hỗ trợ…

Hiện tại, An Phát 1 đang trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho kế hoạch khởi công xây dựng vào tháng 7/2021. Dự kiến khu công nghiệp sẽ đi vào hoạt động và khai thác thương mại từ quý IV/2021.

An Phát Holdings là Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu 02 khu bất động sản công nghiệp hàng đầu miền Bắc là An Phát Complex và An Phát 1 (dự án hợp tác cùng Actis). Định hướng trong 5 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển một quỹ đất công nghiệp lớn tại Hải Dương, nơi có vị thế địa chính trị thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với lực lượng lao động chất lượng, cơ sở vật chất đồng bộ và vị trí địa lý gần các cảng biển, hàng không lớn, gần biên giới Trung Quốc – công xưởng sản xuất của thế giới.