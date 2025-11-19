Quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an

Cụ thể, chế độ trợ cấp xuất ngũ với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như sau:

1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc được cấp sổ, bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp xuất ngũ một lần.

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần như sau: Cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) phục vụ trong Công an nhân dân được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Cách tính hưởng trợ cấp xuất ngũ:

Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ

Trường hợp thời gian phục vụ có tháng lẻ được tính như sau:

a) Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

b) Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

c) Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được trợ cấp thêm như sau:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng;

b) Thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 30 tháng, được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng.

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

4. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi theo quy định của Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc được cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được giải quyết xuất ngũ trước thời hạn cũng được thực hiện các chế độ, chính sách quy định nêu trên.







