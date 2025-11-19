Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an

19-11-2025 - 15:54 PM | Xã hội

Thông tư số 101/2025/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an trong đó quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân .

Cụ thể, chế độ trợ cấp xuất ngũ với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như sau:

1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc được cấp sổ, bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp xuất ngũ một lần.

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần như sau: Cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) phục vụ trong Công an nhân dân được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Cách tính hưởng trợ cấp xuất ngũ:

Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ

Trường hợp thời gian phục vụ có tháng lẻ được tính như sau:

a) Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

b) Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

c) Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được trợ cấp thêm như sau:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng;

b) Thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 30 tháng, được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng.

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

4. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi theo quy định của Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc được cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được giải quyết xuất ngũ trước thời hạn cũng được thực hiện các chế độ, chính sách quy định nêu trên.

Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế



Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Bùi Thị Duyên sinh năm 1997

Bắt tạm giam Bùi Thị Duyên sinh năm 1997 Nổi bật

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề "phạt nguội"

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề "phạt nguội" Nổi bật

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C

15:20 , 19/11/2025
Nước lũ có nơi ngập 2m, người dân Quy Nhơn lên đường ray tìm nơi trú nạn

Nước lũ có nơi ngập 2m, người dân Quy Nhơn lên đường ray tìm nơi trú nạn

14:45 , 19/11/2025
Truy nã đặc biệt Thái Tố Yến

Truy nã đặc biệt Thái Tố Yến

14:31 , 19/11/2025
Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12

Thùy Tiên không nhận là Hoa hậu, trả lời HĐXX: Nghề nghiệp người mẫu, trình độ học vấn 12/12

14:08 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên