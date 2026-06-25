Quy định mới về hoạt động bay từ ngày 1-7

Làm rõ quy chế bay trong khu vực sân bay dùng chung

Đối với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam công bố phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan có liên quan.

Ảnh minh họa

Đối với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân ban hành quy chế bay trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam.

Đối với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an ban hành quy chế bay trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Quân chủng Phòng không - Không quân và Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam công bố trong tập tin tức hàng không Việt Nam các phương thức bay, phương thức hoạt động và dữ liệu khai thác liên quan đến hoạt động bay dân dụng tại sân bay dùng chung.

Việc tổ chức hoạt động bay trong khu vực sân bay dùng chung phải tuân thủ quy chế bay, phương thức bay, phương thức hoạt động đã được ban hành và cơ chế phối hợp giữa hàng không dân dụng và lực lượng vũ trang.

Bổ sung thẩm quyền cấp phép bay

Về thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay, Nghị định quy định Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao): Cấp phép cho các chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở lãnh đạo cấp cao, khách mời của Đảng và Nhà nước, các chuyến bay phục vụ nhiệm vụ đối ngoại và các chuyến bay hộ tống, tiền trạm liên quan.

Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng): Cấp phép cho các chuyến bay quân sự tham gia hoạt động dân dụng, tìm kiếm cứu nạn; chuyến bay dân dụng vận chuyển vũ khí, trang bị quân sự; các chuyến bay dân dụng ngoài đường hàng không và một số hoạt động bay đặc thù khác.

Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an: Cấp phép cho các chuyến bay bằng máy bay của Bộ Công an phục vụ công vụ, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng): Cấp phép cho các chuyến bay dân dụng tại Việt Nam (bao gồm tìm kiếm cứu nạn) không thuộc các trường hợp trên; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và một số chuyến bay chuyên cơ nước ngoài.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc ngày lễ đối với các chuyến bay dân dụng dự kiến thực hiện trước 9 giờ ngày làm việc kế tiếp, gồm: Chuyến bay phục vụ khắc phục sự cố máy bay; tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, y tế; chuyển sân, kiểm tra kỹ thuật; chuyến bay công vụ, nhân đạo; và các trường hợp cần điều chỉnh phép bay do lý do kỹ thuật, thời tiết, an toàn hoặc khai thác.

Trường hợp cấp thiết để bảo đảm an toàn bay, kiểm soát viên không lưu đang trực tiếp điều hành chuyến bay có quyền cấp hiệu lệnh thay đổi so với kế hoạch bay không lưu cho máy bay đang bay. Cơ sở trực tiếp điều hành chuyến bay có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực có liên quan về việc cấp hiệu lệnh cho chuyến bay đó.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, thông báo phản hồi Kế hoạch bay không lưu quy định tại khoản 7 Điều 17 và Kế hoạch thực hiện chuyến bay quy định tại Điều 24 Nghị định này. Thông báo phản hồi này thay cho phép bay.

Áp dụng cơ chế quản lý vùng trời linh hoạt Việc khai thác và sử dụng vùng trời được thực hiện theo nguyên tắc sử dụng vùng trời linh hoạt, bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa hoạt động bay dân dụng và lực lượng vũ trang. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng quy chế, quy trình phối hợp cũng như cơ chế lập và công bố kế hoạch sử dụng vùng trời để triển khai mô hình này. Trung tâm Quản lý điều hành bay quốc gia và Trung tâm Quản lý luồng không lưu có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời khi các khu vực cấm bay, hạn chế bay, nguy hiểm hoặc các khu vực tạm thời kết thúc sớm, thu hẹp phạm vi hoặc không được kích hoạt theo kế hoạch. Theo quy định, cấu trúc vùng trời linh hoạt bao gồm đường hàng không, đường hàng không có điều kiện, đường bay quân sự, khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, khu vực nguy hiểm và các khu vực tạm thời tương ứng.





