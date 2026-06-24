Nơi mệnh danh là "Viên ngọc quý" của Việt Nam, được tạp chí Mỹ bình chọn top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh

Bãi biển Cam Ranh thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Điểm nhấn của Cam Ranh là Bãi Dài có đường bờ biển 16 km, hình vòng cung, gần sân bay.

Biển trong xanh, bờ cát trắng, sóng không quá lớn, Cam Ranh được ví như viên ngọc quý của Việt Nam. Tại đây đã hình thành một hệ sinh thái du lịch với đầy đủ dịch vụ và nhiều trải nghiệm.

Một góc Bãi Dài Cam Ranh - Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

Cam Ranh đã xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới với việc Bãi Dài được Tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, vịnh Cam Ranh được xem là một trong những vịnh biển thiên nhiên đẹp nhất thế giới, cùng San Fransico (Mỹ) và Rio De Janiero (Brazil)... Năm 2018, tạp chí CnTraveler đã gợi ý độc giả nên có một kỳ nghỉ tại Cam Ranh bởi những bãi biển đẹp với 300 ngày nắng mỗi năm. Chương trình hẹn hò The Bachelor của đài ABC (Mỹ) đã chọn một resort ở Cam Ranh làm bối cảnh.

Du khách nên đến Cam Ranh từ tháng 2 đến tháng 8 khi trời nắng, biển êm. Các tháng cuối năm là mùa mưa ở Cam Ranh, nhưng những cơn mưa thường chỉ vào cuối chiều, ít khi mưa liên tục.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, năm 2025 Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,38% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của các thị trường trọng điểm. Thành quả này đưa tổng thu từ du lịch chạm mốc 66,7 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 16,84% và đóng vai trò then chốt vào cơ cấu GRDP của tỉnh.

Nhiều thương hiệu resort hàng đầu thế giới đã có mặt tại Cam Ranh

Trong khoảng 10 năm qua, số lượng khách sạn, các khu nghỉ dưỡng tại biển Cam Ranh phát triển rất nhanh. Hiện có hàng chục khu resort, khách sạn, homestay hoạt động trong khu vực, cung cấp đa dạng điểm lưu trú, trong đó có nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.

Các thương hiệu khách sạn hàng đầu như JW Marriott, Movenpick, Wyndham, Ana Mandara, Radisson Blu, Westin, Fusion, Melia... hay các thương hiệu nổi tiếng khác như The Anam, Alma, Riviera, Selectum Noa, Duyên Hà... đều có khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bãi biển Cam Ranh.

Năm nay, chuỗi lễ hội “Move with the Summer Groove” của Mövenpick Resort Cam Ranh mở ra một mùa hè đầy sắc màu với chuỗi hoạt động được thiết kế dành cho mọi thế hệ, kéo dài từ tháng 5 tới tháng 10.

Xuyên suốt mùa hè, “Move with the Summer Groove” là chuỗi sự kiện theo chủ đề kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Tháng 5 – Nghệ thuật từ tái chế: Khởi đầu mùa hè bằng hành trình sáng tạo lấy cảm hứng từ thiên nhiên và thông điệp sống xanh. Du khách sẽ được khám phá những tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế, tham gia các hoạt động thủ công sáng tạo và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thông qua nghệ thuật.

Tháng 6 – Hành trình đại dương: Một chuyến du ngoạn đầy cảm hứng giữa lòng đại dương với các hoạt động thể thao dưới nước, tiệc hồ bơi sôi động và hành trình khám phá hương vị biển cả qua những món ăn tươi ngon được tuyển chọn từ vùng biển Cam Ranh.

Du khách đến Cam Ranh được trải nghiệm hàng loạt lễ hội kéo dài tới cuối năm

Tháng 7 – Lễ hội Sô-cô-la: Thế giới sô-cô-la đặc trưng của Mövenpick được tái hiện qua hàng loạt trải nghiệm ngọt ngào. Từ Chocolate Hour trứ danh, các lớp học làm sô-cô-la đến những hoạt động tương tác thú vị dành cho cả gia đình, tất cả tạo nên một mùa hè đầy sắc màu và cảm hứng.

Tháng 8 – Lễ hội mùa hè Thụy Sĩ: Tôn vinh di sản Thụy Sĩ của thương hiệu Mövenpick thông qua lễ hội rượu vang truyền thống, các hoạt động văn hóa đặc sắc mang phong cách Alpine cùng không gian lễ hội đậm chất châu Âu bên bờ biển Cam Ranh.

Tháng 9 – Lễ hội Trăng Rằm: Không khí Trung Thu ngập tràn khắp khu nghỉ dưỡng với các hoạt động làm lồng đèn, thưởng thức bánh trung thu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và những trải nghiệm gắn kết dành cho cả gia đình dưới ánh trăng mùa thu.

Tháng 10 – Lễ hội Bia Dưới Ánh Trăng: Khép lại hành trình mùa hè bằng lễ hội sôi động nơi tinh thần Oktoberfest hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa Á Đông. Du khách có thể thưởng thức bia tươi, ẩm thực đặc sắc, các màn trình diễn giải trí và những khoảnh khắc đáng nhớ bên biển Cam Ranh.

Bên cạnh chuỗi sự kiện theo chủ đề, mùa hè tại Mövenpick Resort Cam Ranh còn được tô điểm bởi những trải nghiệm mang đậm dấu ấn nghỉ dưỡng: một buổi yoga đón bình minh bên biển, những liệu trình spa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các buổi tiệc BBQ dưới bầu trời đầy sao hay đơn giản là những khoảnh khắc thư thái giữa làn gió biển dịu dàng của Bãi Dài.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ tiện nghi, thư thái và trọn vẹn mà không cần lo lắng về lịch trình.

Lưu ý, biển Cam Ranh khô và nóng hơn Nha Trang, nhất là từ tháng 4 đến tháng 8. Du khách nên chuẩn bị kỹ kem chống nắng, kính râm, áo khoác mỏng và uống nhiều nước. Bãi Dài đẹp nhưng có đoạn sóng mạnh và có dòng chảy nên khi tắm biển không ra quá xa.