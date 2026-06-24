Sau Quảng Ninh, thêm một địa phương sắp nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam

Theo đó, xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU, ngày 19/5/2026 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Bộ Chính trị cũng lưu ý việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hoà, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Bộ Chính trị giao Tỉnh uỷ Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định (trường hợp đầy đủ hồ sơ trình Hội nghị Trung ương 3).

Tiềm năng phát triển của Bắc Ninh lớn đến đâu?

Sau sáp nhập với tỉnh Bắc Giang (cũ), Bắc Ninh không còn là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Theo đó, diện tích hiện tại của tỉnh đạt hơn 4.700 km2 và dân số hơn 3,6 triệu người.

Sau sáp nhập cho thấy tỉnh mới nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Bắc Ninh còn giữ vai trò cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM, kết nối trực tiếp với tuyến hành lang xuyên Á từ Nam Ninh (Trung Quốc) đến Singapore.

Với vị trí này, Bắc Ninh có lợi thế lớn trong kết nối giao thông, logistics và thu hút đầu tư nước ngoài. Hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, sân bay và hạ tầng liên vùng giúp tỉnh trở thành cầu nối giữa trung tâm chính trị - kinh tế với các cảng biển và khu vực biên giới phía Bắc.

Không chỉ lớn hơn về diện tích, quy mô kinh tế của Bắc Ninh cũng đã tăng vọt từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 5 cả nước sau sáp nhập, với tổng GRDP năm 2025 là hơn 522.000 tỷ đồng. Và nếu chỉ xét riêng với các tỉnh, thì Bắc Ninh đang là tỉnh có thứ hạng kinh tế GRDP đứng đầu cả nước.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tháng 6/2026, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 655,01 triệu USD. Cụ thể, cấp mới 17 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 53,51 triệu USD, trong đó 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 31,78 triệu USD.

Điều chỉnh tăng vốn cho 25 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 539,22 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thu hút thành công gần 2 tỷ USD vốn FDI.

Sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn FDI nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực tại các khu công nghiệp Bắc Ninh lên 1.670 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khổng lồ đạt gần 41 tỷ USD. Khu vực FDI tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi, chiếm tới gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp duy trì nhịp độ tích cực với tổng doanh thu 6 tháng đạt khoảng 53 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 43,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 42 tỷ USD và đóng góp vào ngân sách nhà nước 14 nghìn tỷ đồng.

Với thế mạnh về kinh tế kết hợp với yếu tố di sản văn hóa, Bắc Ninh được đánh giá hội tụ đủ yếu tố để trở thành một cực tăng trưởng của Bắc bộ và của cả nước trong tương lai.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận 52-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Giao các cơ quan, bộ, ngành liên quan phối hợp sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Hiện cả nước có 07 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 02 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, cùng 05 đô thị loại I là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai.



