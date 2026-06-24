Bắc Ninh từ miền đất văn hiến đến khát vọng thành phố công nghệ

Từ vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, địa phương đang kiến tạo những dư địa tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bắc Ninh xác định lấy di sản làm nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời đẩy mạnh số hóa và quảng bá trên các nền tảng số nhằm mở rộng không gian lan tỏa của văn hóa trong thời đại mới.

Theo tinh thần Nghị quyết số 14 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh xác định phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, coi đây là một trong những hướng đi quan trọng để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo ra giá trị kinh tế. Những làn điệu Quan họ, lễ hội truyền thống, làng nghề và hệ thống di tích không còn được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ bảo tồn, mà đang từng bước trở thành nguồn lực phục vụ phát triển.

Các giá trị văn hóa được kết nối thành những tuyến du lịch trải nghiệm, tạo nên không gian để du khách cảm nhận trọn vẹn bản sắc Kinh Bắc. Với lợi thế sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO và quốc tế ghi danh, Bắc Ninh xác định lấy di sản làm nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời đẩy mạnh số hóa và quảng bá trên các nền tảng số nhằm mở rộng không gian lan tỏa của văn hóa trong thời đại mới.

Chính chiều sâu văn hiến ấy đang trở thành điểm tựa để Bắc Ninh bước vào hành trình đổi mới sáng tạo. Những năm gần đây, địa phương từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển mới. Tư duy phát triển không chỉ dừng ở mở rộng quy mô, mà hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy con người và tri thức làm trung tâm.

Giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và nâng cao năng lực thực thi chính sách tiếp tục được xác định là những khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Chuyển đổi số cũng đang được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và đi vào thực tiễn quản lý, sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý các dự án giao thông, nông nghiệp cho thấy quyết tâm đưa công nghệ vào toàn bộ vòng đời dự án, từ chuẩn bị đầu tư, thi công đến hoàn thiện và vận hành.

Từ những làn điệu Quan họ đã trở thành di sản của nhân loại đến khát vọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh đang tạo dựng mô hình phát triển dựa trên sức mạnh của truyền thống và tri thức. Đó cũng là nền tảng để vùng đất Kinh Bắc tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.