Loạt quỹ đầu tư nước ngoài rót 255 triệu USD vào 1 hệ thống nghỉ dưỡng của Việt Nam

Công ty CP Vinpearl (công ty con của tập đoàn Vingroup) vừa công bố đã hoàn tất khoản đầu tư chiến lược trị giá 255 triệu USD từ SeaTown Private Credit Fund III, một quỹ đầu tư do SeaTown Holdings International (SeaTown) quản lý, cùng Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) và Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI).

Khoản đầu tư này được xem là sự ghi nhận của các định chế tài chính quốc tế đối với vị thế, tiềm năng tăng trưởng và định hướng phát triển dài hạn của Vinpearl.

Giao dịch được thực hiện thông qua hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (CDPS) do Vinpearl phát hành. Jefferies là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Vinpearl trong giao dịch này.

Vinpearl Nam Hội An

Đại diện SeaTown Holdings cho biết ngành du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam tiếp tục cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa gia tăng và lượng khách quốc tế phục hồi mạnh.

Theo đại diện VOI, với vai trò cầu nối dòng vốn giữa Oman, khu vực vùng Vịnh và Việt Nam, quỹ đã hiện diện và đầu tư tích cực tại Việt Nam trong nhiều năm qua, với danh mục trải rộng trên nhiều lĩnh vực và doanh nghiệp.

"Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực, sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn. VOI đang tiếp tục mở rộng trọng tâm đầu tư sang những lĩnh vực mới giàu triển vọng. Với vị thế là một trong những nền tảng du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, Vinpearl có nhiều lợi thế để hưởng lợi từ sự gia tăng của tiêu dùng nội địa, lượng khách quốc tế ngày càng lớn và đà phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch" - đại diện VOI nhận định.

Khoản đầu tư 255 triệu USD sẽ giúp Vinpearl bổ sung nguồn lực cho kế hoạch phát triển dài hạn, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và khu vực trong giai đoạn mới.

Được thành lập năm 2003, Vinpearl là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm hàng đầu Việt Nam. Hiện doanh nghiệp đang vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, với hệ sinh thái gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao hơn 17.500 phòng; 16 công viên chủ đề VinWonders; 6 sân golf cùng 3 trung tâm hội nghị và nhà hát quốc tế VinPalace.



