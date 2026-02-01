Quỹ nghìn tỷ của Dragon Capital bán bớt nhóm Vingroup, mạnh tay mua 2 cổ phiếu ngân hàng

Theo báo cáo mới công bố, Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS) thuộc Dragon Capital quản lý đã giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu nhóm Vingroup trong tháng 1/2026.

Trong tháng 1, DCDS đã bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu VIC và 3,2 triệu cổ phiếu VHM. VIC từ vị trí top 1 danh mục cuối năm 2025 với tỷ trọng 10,4% đã giảm xuống chỉ còn 3,6% vào cuối tháng 1 (xếp thứ 8). Trong khi đó, VHM không còn nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của DCDS vào cuối tháng 1 khi tỷ trọng chỉ còn 1,2%.

Chia sẻ tại sự kiện Investor Day vào cuối tháng 1, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán của Dragon Capital thừa nhận rủi ro tập trung của DCDS vào nhóm Vingroup vẫn cao hơn so với nhiều quỹ khác trên thị trường và đã chủ động giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu này trong thời gian qua.

Ông Tuấn cũng cho biết quyết định gia tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu Vingroup trong năm 2025 là một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn. Tuy nhiên, bước sang năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo, DCDS sẽ tiếp tục rà soát danh mục, đánh giá thị trường để có những điều chỉnh kịp thời, với mục tiêu vừa bảo vệ tài sản, vừa tối ưu hóa lợi suất cho nhà đầu tư.

Trong tháng đầu năm, DCDS có nhiều động thái cơ cấu lại danh mục đầu tư, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Quỹ đã bán bớt STB, TCB, VPB, HDB trong khi mạnh tay mua mới gần 3,3 triệu cổ phiếu VCB và mua thêm 4,8 triệu cổ phiếu MBB. 2 cổ phiếu ngân hàng này chính là những cái tên thay thế VHM và HPG trong top 10 danh mục của DCDS.

DCDS hiện là một trong những quỹ mở có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Tại thời điểm cuối tháng 1, giá trị tài sản ròng (NAV) của DCDS đạt gần 5.900 tỷ đồng, trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 33% cùng 7 đại diện lọt top 10 danh mục. Các nhóm ngành xếp sau về mặt tỷ trọng lần lượt là bán lẻ, chứng khoán, năng lượng và công nghệ…

Ngoài VIC, chỉ có MWG và FPT là các cổ phiếu phi tài chính nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của DCDS. Thậm chí, MWG còn là cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ với 7,5%. Tuy nhiên, quỹ cũng đã giảm nhẹ tỷ trọng cổ phiếu này trong tháng đầu năm.

Tính từ đầu năm đến nay, hiệu suất của DCDS đạt gần 1,9% dù VN-Index tăng không đáng kể. Quỹ thường xuyên đứng trong nhóm có hiệu suất dẫn đầu nhờ chiến lược linh hoạt chủ động nắm bắt cơ hội ngay từ sớm, ngay khi thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng. Lợi suất kép bình quân 10 năm qua của DCDS đạt khoảng 15%/năm, hiệu suất ổn định ngay trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh như đại dịch Covid-19, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, thuế quan…