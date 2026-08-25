Quy Nhơn: Hòn ngọc nguyên bản của biển miền Trung

Điểm nối hiếm có giữa núi và biển

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ địa giới hành chính TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) đã sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của tỉnh. Đây là lần đầu tiên trên bản đồ Việt Nam xuất hiện một địa phương vừa sở hữu cao nguyên Tây Nguyên trù phú, vừa có bờ biển dài trải nắng - một cấu trúc địa lý mà không nhiều tỉnh, thành khác có được.

Khác với nhiều đô thị biển đã phát triển "nóng" trong hai thập kỷ qua, Quy Nhơn vẫn giữ được phần lớn cảnh quan tự nhiên: những vịnh biển còn hoang sơ, dải núi nhô ra sát mép nước, các làng chài chưa bị đô thị hóa dày đặc. Chính sự "nguyên bản" này đang trở thành lợi thế cạnh tranh, thay vì một điểm yếu cần khắc phục.

Dư địa tăng trưởng khi hạ tầng được đầu tư

Theo số liệu ngành du lịch, năm 2024 Bình Định (khu vực Quy Nhơn) đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 83,9% so với năm 2023, doanh thu du lịch đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 55,4%. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2025: chỉ trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách, thu về 16.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu 10 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 26.000 tỷ đồng cho cả năm.

Tăng trưởng này được củng cố bởi loạt dự án hạ tầng đang triển khai. Sân bay Phù Cát đang được đầu tư nâng cấp với đường cất hạ cánh số 2, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2026. Song song đó, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, vận tốc thiết kế 100 km/h, đang được gấp rút triển khai, giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa vùng biển và cao nguyên. Khi hai trục hạ tầng này hoàn thiện, Quy Nhơn sẽ có lợi thế tiếp cận kép: vừa là cửa ngõ hàng không của khu vực, vừa là điểm trung chuyển đường bộ giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

So với các thị trường du lịch biển đã "chín" như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nơi quỹ đất ven biển gần như không còn nhiều dư địa và mặt bằng giá đã thiết lập ở ngưỡng cao, Quy Nhơn vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển. Đây là điểm khác biệt mà giới quan sát thị trường gọi là "hòn ngọc nguyên bản": tiềm năng đã được nhận diện, nhưng dư địa khai thác vẫn còn rộng mở.

Cơ hội cho bất động sản gắn với du lịch

Khi dòng khách du lịch tăng trưởng hai chữ số mỗi năm và hạ tầng kết nối liên tục được cải thiện, nhu cầu về cơ sở lưu trú, dịch vụ thương mại và các mô hình bất động sản gắn với du lịch tại Quy Nhơn cũng được dự báo tăng theo. Đây là bối cảnh khiến dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển từ các thị trường đã bão hòa sang những địa phương còn dư địa tăng trưởng như Quy Nhơn.

Với vị trí kết nối núi - biển hiếm có, cảnh quan còn nguyên bản và hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, Quy Nhơn đang bước vào giai đoạn được xem là "đánh thức" tiềm năng sau nhiều năm phát triển ở tốc độ vừa phải. Đây cũng là thời điểm mà nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận lại vị thế của thành phố biển này trên bản đồ du lịch và bất động sản miền Trung.

Trên thực tế, một số chủ đầu tư đã bắt đầu định vị sản phẩm theo hướng đón đầu chu kỳ tăng trưởng này. Đơn cử, Phú Gia Royal Park (Khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), dự án khu đô thị - thương mại do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia phát triển ngay tại trung tâm Quy Nhơn. Dự án được quy hoạch gắn liền với lợi thế du lịch biển và không gian sống xanh của địa phương, thay vì chỉ đơn thuần là sản phẩm nhà ở truyền thống. Đây là một trong những minh chứng cho việc thị trường bất động sản Quy Nhơn đang dịch chuyển đúng theo xu hướng mà dư địa du lịch và hạ tầng của địa phương đang mở ra.