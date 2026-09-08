Quý ông độc thân vạn người mê của làng giải trí Việt đi bán mì, sở hữu biệt thự vài chục tỷ

Người đàn ông đam mê kinh doanh

Quốc Trường tên thật là Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Từ danh hiệu học sinh thanh lịch, anh bén duyên với nghề người mẫu rồi tiến tới nghiệp diễn, từng trải qua nhiều công việc để kiếm sống, Quốc Trường trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt sau vai Vũ trong Về nhà đi con. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là diễn xuất chưa phải nguồn thu nhập quan trọng nhất của nam diễn viên sinh năm 1988. Phía sau ánh hào quang màn ảnh, anh còn gây chú ý với hành trình kinh doanh chuỗi mì cay nổi tiếng.

Hiện anh đóng phim chủ yếu vì đam mê và mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Nam diễn viên từng bán vé số, làm phụ hồ, bán tạp hóa và kinh doanh nước đá cây. Sau khi bén duyên với nghệ thuật, anh bắt đầu xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng phải mất nhiều năm mới thực sự tạo được dấu ấn.

Bước ngoặt đến với Gạo nếp gạo tẻ, nhưng phải tới Về nhà đi con, cái tên Quốc Trường mới thực sự phủ sóng. Vai Vũ - một thiếu gia giàu có, đào hoa và có phần "sở khanh" giúp nam diễn viên miền Tây trở thành gương mặt được khán giả cả nước yêu thích.

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Trường còn có một "nghề tay trái" đáng nể. Năm 2015, anh bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh mì cay. Nam diễn viên không có nền tảng đào tạo kinh doanh bài bản, mà chủ yếu tự tìm hiểu thị trường, khảo sát địa điểm, nghiên cứu công thức, trang trí nhà hàng. Thậm chí, trong giai đoạn đầu, anh cùng những người sáng lập còn trực tiếp phục vụ, đứng bếp nấu ăn và thu ngân.

Thời điểm đó, mì cay 7 cấp độ nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Những tô mì đỏ au, thử thách ăn cay từ cấp độ thấp đến cao xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Mô hình mì cay của Quốc Trường nhanh chóng tận dụng được sức nóng của thị trường và phát triển.

Quán mì cay của nam diễn viên mọc lên ở nhiều nơi, đặc biệt là tại TP.HCM

Đến nay, chuỗi mì cay mà nam diễn viên đồng sáng lập hiện đã có hơn 100 cửa hàng trên khắp cả nước từ TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng đến Hà Nội... Đặc biệt, ở TP.HCM, quán mì của Quốc Trường xuất hiện ở nhiều nơi, mà theo như lời anh mô tả là "gần như tuyến đường F&B nào cũng đã có mặt".

Bên cạnh đó, năm 2023, Quốc Trường ra mắt thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới. Quốc Trường làm Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm đưa thương hiệu mỹ phẩm này ra thị trường.

Cũng trong năm 2023, nam diễn viên còn góp vốn thành lập Công ty cổ phần Pantheon Holdings. Doanh nghiệp đăng ký 19 ngành nghề như: bán buôn bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; kinh doanh thực phẩm chức năng; tổ chức và giới thiệu xúc tiến thương mại; quảng cáo...

Đáng chú ý, Quốc Trường từng chia sẻ ngay cả khi thu nhập đóng phim rất cao, anh vẫn đánh giá kinh doanh mang lại nguồn thu lớn hơn. Nam diễn viên tâm sự hiện anh đóng phim chủ yếu vì đam mê và mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật.

Khối tài sản khổng lồ

Ở tuổi U40, Quốc Trường đã sở hữu nhiều tài sản đáng chú ý. Tại TP.HCM, nam diễn viên có một căn biệt thự rộng 305m2 ở khu vực gần Phú Mỹ Hưng. Căn nhà được anh xây dựng với mong muốn có một không gian sống riêng, đồng thời chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này.

Căn biệt thự 3 tầng rộng hơn 300 m2 của Quốc Trường ở quận 7, nơi anh đang sống.

Quốc Trường từng dành nhiều tâm huyết để xây dựng một căn biệt thự rộng khoảng 700m2 tại Cần Thơ làm quà tặng bố mẹ. Công trình mất khoảng 2 năm để hoàn thiện, gồm 3 tầng, 7 phòng ngủ, phòng gym, phòng khách, phòng thờ cùng nhiều không gian sinh hoạt khác. Theo chia sẻ của nam diễn viên, tổng chi phí mua đất và xây dựng vào khoảng 25 tỷ đồng, trong đó riêng phần xây dựng và nội thất khoảng 10 tỷ đồng.

Không chỉ rộng rãi, căn biệt thự còn có khoảng sân vườn lớn, được bố trí nhiều mảng xanh, tạo không gian thư giãn và phù hợp cho những buổi gặp gỡ, tiệc ngoài trời của gia đình, bạn bè.

Ngoài ra, anh còn nắm nhiều xe sang và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân sang trọng.

Diễn viên Quốc Trường chia sẻ cuộc sống sang chảnh, giàu có trên trang cá nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 8/2019, Quốc Trường đăng ảnh đi thử xe anh mua bằng tiền tích góp trong nhiều năm lên trang cá nhân. Đây là chiếc Mercedes S450L Luxury đời 2019, giá trị gần 5 tỷ đồng.

Ngoài điển trai, tài năng, Quốc Trường được nhận xét có hiếu với gia đình. Câu chuyện nam diễn viên xây nhà, lì xì số tiền khủng cho đấng sinh thành khiến nhiều người trầm trồ.

Hơn 10 năm vào làng giải trí, Quốc Trường đóng 40 phim, với đủ vai chính phụ, trong đó có các phim truyền hình rất ăn khách. Năm 2022 anh tiếp tục gây chú ý với khán giả trong phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào", đóng chính cùng Minh Hằng.

Gần đây, Quốc Trường đóng chính trong phim "Út Lan: Oán linh giữ của" - bộ phim kinh dị có yếu tố tâm linh. Nam diễn viên mong muốn khán giả nhìn nhận anh không chỉ diễn được vai phản diện mà còn thể hiện được vai hiền lành, chính trực.



