Quy trình M-Pro của Manulife đạt giải thưởng châu Á về sáng kiến chuyển đổi số

Hội đồng Giám khảo của giải thưởng Insurance Asia Awards 2024 đã có những nhận định và đánh giá cao đối với quy trình M-Pro của Manulife. Cụ thể, M-Pro đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng của giải thưởng, bao gồm: tính tiên phong và sáng tạo của giải pháp, giá trị và lợi ích dành cho khách hàng, hiệu quả và đóng góp với ngành bảo hiểm.



M-Pro là quy trình giám sát và phát hành hợp đồng bảo hiểm được Manulife Việt Nam chính thức áp dụng đầu năm 2024, giúp khách hàng thực hiện định danh điện tử và xác nhận các thông tin cá nhân đã cung cấp trước đó, cũng như có cơ hội kiểm tra các thông tin quan trọng về hợp đồng bảo hiểm như quyền lợi, thông tin đóng phí, những lưu ý về rủi ro đầu tư… Sáng kiến này không chỉ giúp khách hàng hiểu đúng và đủ trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mà còn cho phép Manulife Việt Nam đánh giá độc lập các nội dung tư vấn của đại lý với khách hàng, đảm bảo khách hàng được tư vấn theo đúng quy trình của công ty.



Theo thống kê của hãng bảo hiểm này, 99% khách hàng đánh giá cao tính minh bạch của quy trình M-Pro. 99% cũng cho rằng, quy trình M-Pro giúp họ cảm thấy tin tưởng đại lý bảo hiểm và Manulife, cũng như yên tâm hơn với lựa chọn sản phẩm bảo hiểm của mình. Khoảng 96% khách hàng trong khảo sát hoàn tất quy trình M-Pro mà không cần hỗ trợ, thể hiện tính dễ dàng tiếp cận và phù hợp với đại đa số khách hàng.

Khách hàng dễ dàng thực hiện quy trình M-Pro trên điện thoại

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: "Chuyển đổi số hiệu quả là cách hữu hiệu nhất để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tăng cường sự minh bạch, an toàn, nhanh chóng trong công tác phục vụ khách hàng và hoạt động kinh doanh bảo hiểm. M-Pro là một sáng kiến mới, táo bạo, lần đầu tiên được sử dụng trong ngành bảo hiểm. Chúng tôi rất vui mừng khi sáng kiến này được khách hàng đón nhận tích cực. Sắp tới, Manulife Việt Nam sẽ ra mắt thêm nhiều sáng kiến khác như dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, hệ thống tiếp nhận phản hồi của khách hàng (tNPS) Medallia để mang lại nhiều tiện ích hơn nữa cho khách hàng."



Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi và củng cố niềm tin của khách hàng. Do đó, những nỗ lực minh bạch hóa bảo hiểm trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp trong ngành, trong đó, chuyển đổi số là công cụ quan trọng giúp các công ty đạt được mục tiêu này. Đây cũng là xu thế tất yếu trên thế giới, nhất là với những thị trường năng động như Việt Nam. Việc được vinh danh "Giải pháp chuyển đổi số của năm" tại giải thưởng uy tín Insurance Asia Awards 2024 cho thấy Manulife Việt Nam đã có những bước tiến nhanh chóng và vượt bậc sau một năm đối mặt với khó khăn chung của toàn ngành bảo hiểm, qua đó, khẳng định vị thế tiên phong trong "cuộc đua" số hóa.

Bên cạnh quy trình M-Pro được xem là điểm sáng quan trọng cho bức tranh số hóa của Manulife Việt Nam, thời gian qua, hãng bảo hiểm đến từ Canada này cũng đã triển khai nhiều sáng kiến chuyển đổi số nổi bật khác như: nâng cấp nền tảng giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến cho khách hàng (eClaims 3.0) với nhiều tính năng vượt trội giúp rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của khách hàng chỉ còn 1,6 ngày; ra mắt ứng dụng Manulife Vietnam cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng quản lý hợp đồng, tra cứu yêu cầu bảo hiểm và nhiều tính năng hữu ích khác; triển khai ứng dụng trợ lý thông minh M-PA giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của đội ngũ tư vấn viên…

Trước đó, Manulife Việt Nam đã được Vietnam Report vinh danh top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2024 với năng lực tài chính được đánh giá là mạnh nhất trên thị trường. Có thể thấy, sau loạt cải tiến nhằm minh bạch hóa bảo hiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hãng bảo hiểm Manulife Việt Nam đã có những bước tiến mới trong việc củng cố niềm tin của khách hàng và thể hiện cam kết dài hạn trong việc đưa ngành bảo hiểm phát triển chuyên nghiệp, lành mạnh, tạo tác động tích cực đối với cuộc sống của người dân.