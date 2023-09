Quy trình thủ tục thay đổi, nhiều điểm đăng ký xe máy tại Hà Nội quá tải

Nguyên nhân được lãnh đạo một số Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự công an các quận cho biết, do thủ tục đăng ký xe máy hiện nay được áp dụng quy định mới (Thông tư 24/2023/TT-Bộ Công an) nên có sự thay đổi so với trước, trong đó có việc bỏ quy định cà số khung, số máy, chuyển sang chụp, lưu bằng hình ảnh…